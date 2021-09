„Vyhrát nad výše postaveným soupeře je pro nás každopádně zisk cenných bodů. Doufám, že se to otočí a budeme sbírat další body," přeje si lodivod holešovského mančaftu.

Co se změnilo oproti předchozím zápasům?

Proběhly určité změny v sestavě. Navíc jsme do týmu získali Davida Chudu z Přerova. Do zápasu vnesl klid, dokázal podržet míč. Prezentoval se dvěma brankami. Oproti soupeři jsme celkově asi chtěl více, bylo vidět, že jsme si dokázali dát přihrávku do nohy, po krajích zahrát křižné balóny. Měli jsme více šancí než soupeř. Nachystali jsme se na něj dobře, což se zúročilo ziskem tří bodů. Deset minut před koncem jsme přišli o vyloučeného Uličného, takže jsme museli dohrávat v deset. Dokázali jsme to však ubránit.

Příchod Davida Chudy se vyplatil. Co říkáte na jeho trefy?

Je pravda, že první branka byla netypická. (s úsměvem) Byl na zemi a z té kopl do balonu. Nikdo to nečekal, míč prošel mezi hráči soupeře. Druhá trefa byla pěkná. Naběhl si na centrovaný míč a z první dával do branky. Byla to povedená trefa.

Jak se jeho příchod do Holešova v polovině září uskutečnil?

Impuls byl od zraněného Davida Pavelky. Vedení si s ním promluvilo, zda má zájem. Šlo vidět, že to chce zlomit a pomoci nám. Pochopitelně to nebude stát na jednom hráčI, něco se však muselo změnit. Odvedl skvělou práci.

Do kdy by u vás měl působit?

Domluvili jsme se s ním na celou sezonu. Pak se uvidí, má ještě jiné aktivity, v Přerově vykonává další činnosti ve fotbale.

Porazili jste Všechovice, které před zápasem pobývaly na děleném druhém místě. Budete muset hráče držet při zemi?

O to strach nemám. Už do prvního zápasu do toho dávají vše, bohužel se k nám v předchozích utkáních nepřiklonilo štěstí. Když už jsme si vytvořili nějaké šance, tak branka bohužel nepadla. Soupeř naopak ze svých příležitostí skóroval.