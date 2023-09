ROZHOVOR/ Pomalu to vypadalo, že hattrick mu tentokrát nevyjde, sám navíc už pomýšlel na…

Podle obou trenérů ovšem utkání moc pohledné kopané nepřinesl. Více byly k vidění nervozita, bojovnost a nasazení. „Oba celky moc chtěly uspět, více se proto bojovalo než kombinovalo,“ poznamenal Lehkoživ.

Po průměrné první půli přišly klíčové okamžiky chvíli po přestávce. V 57. minutě byl totiž kvůli dvěma žlutým kartám v rychlém sledu vyloučen hostující gólman Šiška.

„Neomluvitelná nedisciplinovanost,“ má jasno trenér Baťova, jehož svěřence byl nejprve žlutým kartónkem pokárán za simulování a poté za následnou kritiku sudího. „Má se věnovat hře a i když cítí křivdu, musí to v sobě utlumit. Ano, i my máme k výtky k jeho řízení, ale hráči se mají věnovat jen hře!“ vzkázal do kabiny.

I přes oslabení to byl právě Baťov, který šel do vedení Chytilem. „Další klíčový okamžik přišel v závěru, kdy nejprve náš Kašík odmítl rozhodnutí, jeho pokus skončil na tyči, naopak z poslední akce zápasu domácí vyrovnali. Po rohu, který ani neměl být,“ mávl již smířlivě rukou Lehkoživ.

SKAŠTICE – BAŤOV 1:1 (0:0)

Branky: 90.+3 Glozyga – 83. Chytil. Rozhodčí: Rosický, ČK: 57. P. Šiška (Baťov), 215 diváků.