Určitě tomu prospěla výměna trenéra. Pan Skácel je skvělý trenér, bere to jako profík. Sice jsme v divizi, ale i my to vnímáme velmi poctivě. Taky přišlo víc kluků, lepších fotbalistů. Nemyslím tím, že předtím byli horší, ale současný tým je soudržný. Docela jsme šlapali před sezonou a v zimě, celé si to tak nějak sedlo.

Sezonu máte rozehranou více než slibně, což z minulých sezon neznáte, často jste se strachovali o udržení. Čím to, že je nyní Holešov někde jinde?

Opravdu moc nechybělo. Do druhého poločasu jsme vstoupili velmi dobře, ale chyba nastala už v tom prvním dějství, kdy jsme začali špatně, prakticky nepřipraveni. Myslím, že už je vše třeba podchytit od rozcvičky a ne se vše snažit napravit v tom druhém poločase. Nyní nás nastartoval rychlý gól hned po obrátce, prakticky po výkopu, vzápětí se nám podařilo vyrovnat na 2:2. Škoda zbytku zápasu, měli jsme čas, abychom výsledek úplně otočili, mohli jsme hrát na vítězství!“

Docela se mi daří. Abych řekl pravdu, už si ani nepamatuji, kdy jsem dal naposledy tři góly (smích) Ale myslím si, že jsme měli více vyhrávat. Měli jsme spoustu zápasů, kdy jsme o gól prohráli, nebo jako dnes zbytečně remizovali, kdy jsme měli ten zápas vyhrát. Suma sumárum: mohli jsme být v tabulce výše, což je pro mě důležitější.

Zdroj: Břenek Martin

Studujete druhým rokem vysokou školu v Olomouci. Fotbalem se bavíte nebo v něm máte ambice? Chtěl byste výše, do ligy?

Tak ty myšlenky tam sem tam jsou, že bych mohl si zkusit třeba třetí ligu. Ale já nyní spíš potřebuju dát maximum vysoké škole. Kdyby přišla nějaká dobrá nabídka a dalo by se to skloubit se školou, tak bych fo toho třeba šel. Ale nyní jsem v Holešově spokojený.

Vyzkoušel jste si zápasy, atmosféru Regions Cupu. Jaký to je hrát ve výběru kraje? A jak se zpětně díváte na účinkování, které skončilo nešťastně, semifinálovou porážkou s Vysočinou (1:3)?

Jsem rád, že si mě vybrali, ale ten zápas mi popravdě nevyšel, bohužel klukům jsem to svým vyloučením pokazil. Ale jak říkám, jsem rád, že jsem byl vybraný a byl u toho. Byla to nová zkušenost, fotbal byl důraznější. Šlo vidět, že je to o tom jednom zápase, že jde o všechno.

Fandíte někomu v české soutěži?

Fandím Zlínu, protože odtud pocházím. Takže nyní v tomto pohledu prožívám těžký časy.

Zachrání se Zlín?

Už to budou mít hodně těžký.

Komu ze zahraničních celků držíte palce?

Odmala sleduji Barcelonu, a bohužel ani těm se teď taky moc nedaří. Co se týče fanouškovství, tak nyní neprožívám dobrý časy.

Blíží se ale mistrovství Evropy. Jak vidíte ambice českého týmu?

Doufám, že bychom to mohli dotáhnout podobně jak minule, myslím do čtvrtfinále. Ale konkurence tam bude vysoká. Portugalsko, Německo, Francie, to jsou výborné týmy. Všichni top budou mít složité…

Máte fotbalový vzor, na koho se budete na šampionátu těšit?

Spíše se těším na styl hry předních týmů. Jsem zvědavý, obzvlášť na Nizozemsko, které nemá kádr z velkých hvězd, ale moc se mi líbí, jak hrají!

Máte fotbalový vzor?

No, míval jsem rád Messiho. I když jsem stoper, tak to moc nesedí. (smích) Ale měl jsem rád jeho hru.