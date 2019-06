„Je to pravda,“ potvrdil včera odpoledne předseda SK Spartak Hulín Josef Pěnčík.

Divize byla pro Hanáky jediná alternativa.

„Kdyby na ni sponzoři nekývli, nižší soutěž bychom nepřihlásili,“ přiznává Pěnčík. Věrní fanoušci si zhluboka oddechli. Nejhorší možná varianta, že by tradiční klub z Hané neměl mužský tým, nakonec nenastala. „Byl jsem s tím ale celkem smířený, protože polovina kádru je u nás na hostování a hráči tady byli hlavně kvůli třetí lize. Především mladší kluci chtějí MSFL dál hrát. Divize je pro ně málo,“ vysvětluje Pěnčík.

A udržet borce z jiných oddílů rozhodně bude velmi složité. „Kdyby více než polovina z nich odešla, za měsíc bychom je nedokázali sehnat. V dorostu nemáme dostatek hráčů. Prostě by nebylo kde brát,“ říká Pěnčík, který už byl smířený s faktem, že by Spartak v příštím soutěžním ročníku měl pouze mládež a v sedmitisícovém městě se hrála pouze krajská soutěž dospělých.

Hulín totiž v I. B třídě reprezentuje Admira, které vedení Spartaku nabídlo spolupráci či sloučení. K tomu zatím nedošlo.

„Sponzoři nám oznámili, že na divizi nám tolik peněz dávat nebudou, což plně chápu. Hlavně proto se museli hráči uskromnit a jít s podmínkami dolů. Některým se to samozřejmě nelíbilo, protože chtějí dál hrát třetí ligu,“ líčí Pěnčík. „Hráči se k tomu měli vyjádřit. Asi nyní dojde k větší obměně kádru, ale základ mužstva snad zůstane,“ věří šéf Spartaku.

Každopádně tradiční klub se po pádu z MSFL musí uskromnit. Na okamžitý návrat do třetí ligy nyní v Hulíně nikdo nemyslí.

„Uvidíme, co se nám podaří poskládat za tým. Divizi jsme dlouho nehráli. Nevíme, co máme od soutěže očekávat. Samozřejmě nějaké přípravné zápasy jsme se soupeři z této třídy odehráli, ale to jsme měli kvalitnější mančaft,“ připomíná Pěnčík.

Vedení Spartaku vyhovuje, že nově bude divize rozdělená do tří skupin.

„Pravděpodobně skončíme v té prostřední, což by nám mohlo geograficky vyhovovat,“ je přesvědčený Pěnčík.

Se stejným koučem

Hanáky i po sestupu povede současný kouč Jindřich Lehkoživ. Známý trenér před sezonou 2012/2013 ve funkci vystřídal Josefa Pospíšila a Hulín vede již sedmým rokem. Klubu zůstane věrný i po pádu do divize.

„Slíbil jsem lidem z vedení, že nikam neuteču, což dodržím. Nejdůležitějším úkolem nyní je vytipovat nové hráče, kteří budou chtít hrát za Hulín,“ říká Lehkoživ.

Podle něj polovina stávajícího kádru zůstane. „Věřím, že kluci, kteří mají ke klubu vztah, vytvoří kostru mužstva a že to bude fungovat,“ přeje si trenér Spartaku.

V divizi nechce být pouze do počtu a v soutěži nastupovat jenom z povinnosti. „Oslovíme mladé kluky a pokusíme se vybudovat soudržné mužstvo, které bude mít nějakou sílu a kvalitu,“ dodává Lehkoživ.