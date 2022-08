Podívejte se: Zdounky koučoval z lavičky fotbalista Zborovic. Zdolaly Topolnou

Chléb zápasu se lámal hned po obrátce. „Bohužel jsme udělali chybu a domácí udeřili do otevřené obrany. Než jsme se vzpamatovali, bylo to 0:2. Pak se mi sice podařilo dorazit balon po rohu a dostat nás do hry, ale i protivník uplatnil důraz po standardce a bylo po zápase,“ přiznal zklamaně Motal

„Domácí měli kvalitu, vepředu si pomáhali dlouhými nákopy. Druhá porážka bolí, o to více se nyní musíme snažit situaci zvrátit. Musíme zabrat, abychom se dostali, kam nechceme,“ zdůraznil Lukáš Motal.

ŠTERNBERK - SKAŠTICE 3:1 (0:0)

Branky: 55. a 75. Zvědělík, 52. Lošťák - 58. L. Motal. Rozhodčí: Habermann, 391 diváků.