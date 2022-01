„Nejsme spokojení, hlavně s prací defenzivy. A to se netýká jen obranných řad, ale celého týmu. Musíme zlepšit zodpovědnost každého hráče,“ hlásí trenér Skaštic Lukáš Motal, který stejně jako na podzim bude hrajícím koučem.

„Zatím jsme nikoho nehledali, zvláště když vidíme, jaká je situace, jak dlouho hledali ve Strání. Situaci jsme si vyhodnotili a vyhovuje nám. Stejně jako má spolupráce s asistentem Romanem Číhalem, který během zápasu vše řídí z lavičky,“ upřesnil Motal.

Základem úspěchu kromě změny myšlení je stabilní kádr. „O žádném odchodu nevím, nikdo mi nic neříkal. Proto věřím, že se v úterý na první společné přípravě potkáme v nejsilnějším složení. Tedy i včetně Červenky, kde jsme se s Otrokovicemi dohodli na pokračování angažmá,“ těší trenéra, jenž by se samozřejmě případné posile nebránil.

„Ale primárně ji nehledáme. Pokud se na trhu objeví nějaký rozdílový hráč, do základu, asi bychom jej brali,“ pousmál se a na lednový měsíc hráčům naordinoval individuální plán přípravy zaměřený zejména na běh.

V zimních měsících se Skaštice budou připravovat dvakrát týdně na umělce v Kroměříži, v plánu mají pět přípravných zápasů převážně s celky hrajícími krajský přebor. „O generálku na novou sezonu se nám postará klání s lídrem kraje Baťovem. Se skladbou jsem spokojen.“

Ve vyrovnané skupině E nebude snadné se zabydlet ve středu tabulky. „V první řadě se musíme zachránit, udělat pro to maximum. Hodně napoví úvod jara, první kola, kdy nás čekají tabulkoví sousedi – Strání, HFK Olomouc a Šumperk. Bude důležité se hned chytit a udržet si celky ze samého dna na odstup,“ zvedl varovně prst Motal, jenž za hlavního aspiranta na postup považuje Hranice. „Nejvíce posilovali. Na rozdíl od Přerova. Nikdo ale nemá nyní nic jistého, bez nasazení a bojovnosti to nepůjde,“ vzkázal zejména do své kabiny trenér Lukáš Motal.