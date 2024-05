Z osobního hlediska bych řekl že jsem spokojen, protože jsem nastoupil v každém zápase. Snažím se dát do hry maximum, jen je škoda, že výsledkově to zatím úplně moc nevychází. Ale jinak jsem spokojený. Až na ty výsledky. (úsměv)

Rozhodně, protože nás nyní čeká duel v Kostelci na Hané a poté domácí zápas se Štěchovicemi. To bude velmi důležitá série, která asi hodně napoví, možná rozhodne. Ale věřím, že máme sílu to zvládnout a udržíme se!

Já už určitě ve 32 letech ne. (smích) Budu rád, když tady budu s kluky bojovat v divizi a uvidíme, co bude dál.

Když se ohlédnete za svou kariérou, na co jste hrdý, co vás těší?

Určitě je to mistrovství Evropy amatérů, Regions Cup, kde jsem měl možnost účastnit se a s kluky dosáhnout na bronz. To je pro mě asi to největší, co mohu jako amatérský fotbalista dosáhnout.

Zmínil jste Regions Cup. Kluci budou hrát ve středu. Jak vidíte ambice tohoto výběru?

Moc se v něm toho nezměnilo, nominace je skoro stejná, nebo alespoň základní sestava zůstala stejná. Vím, že tam je síla a kluci jsou schopni to zvládnout. Což znamená vyhrát českou část a pak postoupit dál v kvalifikaci a možná se opět probojovat na finálový turnaj. Kdo ví.

Mohl by současný výběr dosavadní maximum ještě vylepit?

Rozhodně, už loni se na finálovém klání mohlo stát cokoliv. Každopádně i být třetí v Evropě je velmi pěkné! (úsměv)

Komu fandíte v české nejvyšší soutěži?

Spartě Praha a věřím, že obhájí titul. Rozehráno to mají více než slibně.

Zlín, kde aktuálně působí v roli asistenta trenéra váš kouč Lukáš Motal, momentálně bojuje o záchranu. Zvládne ji?

Kvůli Lukášovi jim určitě fandíme a doufám, že náročný závěr sezony zvládnou a udrží se!

Blíží se evropský šampionát. Vy jako brankář, koho byste postavil mezi tyče?

To je těžká otázka. Ale řekl bych, že momentálně asi Jindřicha Staňka, ale i Matěj Kovář ukazuje svou kvalitu.