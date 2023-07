Opravdovou sílu osmého celku uplynulého ročníku divize E jako první poznal Brodek u Přerova, který v sobotním přípravném zápase padl 2:5. „Bylo to typické přípravné utkání, ve kterém jsme byli lepší a střelecky efektivnější. A to i přesto, že jsme nebyli kompletní,“ hlásí hrající kouč Skaštic Lukáš Motal.

Poprvé se jeho svěřenci setkali opět ve společné přípravě po třítýdenní pauze druhý červencový pátek. Ovšem bez hlavního kouče. „Byl jsem ještě na dovolené, vše ale měli pod kontrolou mí asistenti Roman Číhal a Antonín Sova,“ označil své nejbližší na lavičce kouč Skaštic.

Zatímco divizní dres definitivně pověsili na hřebík Aleš Skyba (návrat z hostování do Baťova) a Roman Číhal (přestup do Martinic), na zkoušku do přípravy dorazili hned tři kvalitní posily. „Protože budou ještě probíhat jednání mezi klubu, mohu jen prozradit, že dva jsou z Kroměříže. Co se postů týče jeden je hroťák a dva ofenzivní hráči. Právě zde nás na jaře nejvíce tlačila bota,“ moc dobře si uvědomuje kouč.

V rámci společné přípravy čekají hráče tři tréninky týdně a o víkendu zápas.

„Letní příprava je specifická, odpočinek je krátký, navíc kluci nejsou žádní peciválové. Nyní musíme jen naši hru oživit, rozběhat se. Příští dny a úvod soutěže bude ještě o improvizaci, kvůli dovoleným nebudeme kompletní, ale na to jsme už tady zvyklí,“ pousmál se kouč, který kromě role divizního kouče bude dál působit v dnes již druholigové Kroměříži v roli asistenta. „Přes týden budu pendlovat. Pokud ale o víkendu dojde k termínovému střetu, přednost budou mít Skaštice,“ upřesnil.

Ambice již tradičního divizního účastníka přitom nebudou malé. „Jako každoročně hrát v lepší polovině, za mě ideálně okolo pátého místa, což v rozšířené soutěži se čtyřmi novými celky je nemalý úkol. Co se týče hry, chceme hrát ofenzivně, fotbalem sebe i okolo bavit,“ dodal odhodlaně Lukáš Motal.

Příprava: Skaštice - Brodek u Přerova 5:2.

Branky: Zavadil, Petrůsek, Vymětal 2, Kvasnička.

Sestava Skaštic: Vrba - Zůvala, Glozyga, Štěpják, Sedlák - Menšík, Zavadil, Pospíšil, T. Motal, Petrúsek – Kvasnička. Střídali: L. Motal, Vymětal.

Program přípravy:

22. 7. Lipová (doma, 17)

29. 7. Rosice (doma, 17, předkolo Mol Cupu)