„S Romanem Koleničem jsme se rozešli v dobré, respektujeme jeho rozhodnutí po sedmi letech u nás skončit, třebaže jsme cítili, že stále měl týmu co dát,“ zopakoval názor vedení klubu Motal.

Když úspěšný kouč před třemi týdny oznámil své rozhodnutí, vedení začalo intenzivně hledat náhradu. „Aktuálně probíhají jednání s jedním kandidátem, jehož jméno si ale zatím nechám pro sebe. Mohu jen prozradit, že se jedná o trenéra z našeho kroměřížského regionu,“ omluvil se lídr týmu.

Zda dojde k dohodě, ukáží nejbližší dny. „Věřím, že má role u týmu je dočasná a jednání budou úspěšná. Mě role hrajícího asistenta vyhovuje,“ potvrdil stále úspěšný a zkušený fotbalista.

Příprava přitom má ve Skašticích standardní parametry. „Jedeme v zajetých a osvědčených kolejích, tedy tréninky třikrát týdně a do toho o víkendech přátelské zápasy. V plánu máme také účast v Mol Cupu."

A právě zde by chtěli Skaštičtí zopakovat poslední úspěch. „Naším snem i nejen kvůli divákům je zahrát s ligistou. Loni jsme se těšili na druholigového soupeře, nakonec i Vyškov hrající MSFL byl kvalitní protivník. Nyní bychom chtěli přejít minimálně přes předkolo,“ má jasno Motal, jehož výběr pak v generálce první srpnovou neděli prověří výběr Kroměříže. „Bude to mix béčka a hráčů prvního týmu, kteří do prvního kola sezony nezasáhnou,“ upřesnil.

I přes dlouho vynucenou covidovou pauzu ve Skašticích velké změny v kádru nečekají., Proč také, když na podzim patřili mezi šestici nejlepších. „Odchody hlášené žádné nemám. Ani směrem k nám zatím nic domluveného nemáme, počkáme, jak se vše vyvine. Jediným návratem domů je příchod záložníka a našeho odchovance Radima Zůvala z Kroměříže,“ hlásí hrající asistent. „Uměl bych si představit posílení na jednom dvou postech, ale když se to nepodaří, těžkou hlavu z toho mít nebudu. Jsme dlouho pohromadě, kádr má svou kvalitu,“ cítí Lukáš Motal, jehož výběr poprvé prověří 12. června Morkovice.