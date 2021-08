„Při vší úctě k soupeři, který byl snaživý, byl přece jen rozdíl dvou tříd znát. Výsledek není obrázkem naší výkonnosti, kluci si alespoň zastříleli, řadu šancí ale zahodili,“ poznamenal hrající kouč Skaštic Lukáš Motal.

Za generálku tak černý kůň divize E považuje o týden dřívější výhru nad HFK Olomouc (2:1).

„Hra pořád není ideální, ale to chce čas. Navíc nyní nás čeká náročný program, kdy kvůli povinnosti v rámci Mol Cupu, kdy zajíždíme příští středu do Valašského Meziříčí, sehrajeme tři zápasy za osm dní,“ spočítal trenér, jenž by bral maximum úspěchů.

„V poháru ani mistrácích nejsme bez šancí. Především doma jsme silní, proto věřím v sobotní vítěznou divizní premiéru se Stráním,“ pozval Motal fanoušky.

Kádr by se přitom na podzim měnit neměl. „V hledáčku nikoho nemáme, muselo by se jednat o posilu s velkým P,“ zažertoval hrající kouč, jenž věří, že jeho výběr má na to, aby hrál v lepší polovině tabulky. „Očekávám vyrovnanou soutěž, kde by měly dominovat snad jen Hranice,“ dodal Lukáš Motal.