„Určitě jsme nepropadli, po utkání do šaten šli se vztyčenou hlavou. Jsem na svůj tým hrdý,“ konstatoval trenér domácích Roman Kolenič.

SKAŠTICE – LÍŠEŇ 3:5 (1:3)

„Rozhodně se nemáme za co stydět, podle soupeře jim tři branky dal jen Hradec Králové a my. Škoda rychlé branky z dvoumetrového ofsajdu, na který jsme ještě dokázali reagovat. Zatímco soupeř trestal naše chyby, za nás dvě tutovky, kdy šel sám na gólmana, spálil Konečník. I po přestávce jsme drželi Líšeň ve střehu, hráli ofenzivně a vytrápili je do konce. Škoda, že když jsme se nadechovali, udělali jsme chybičku. V této rychlosti bylo těžké konkurovat. Jsem rád, že si to užili i diváci, kteří vytvořili skvělou atmosféru. Kdyby v Kroměříži nehrály Vítkovice, asi by přišlo více jak pět stovek. Každopádně pro Skaštice to byl obrovský svátek, neboť zde poprvé dorazil druholigista," dodal trenér Skaštic.

Branky: 12. Konečník, 52. Motal, 64. Gojš – 33., 57. a 78. Fila, 8. Machálek, 20. Vintr. Rozhodčí: Adámková, 500 diváků. Skaštice: Večeřa – Batík, Frýdl, Bubla, Motal, Sova (79. Štěpják), Beneš, Vymětal (70. Mynarčik), Gojš (79. Janalík), Konečník, Motal. Trenér: Kolenič.