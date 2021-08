První porážku, navíc v domácím prostředí těžce tráví divizní fotbalisté Skaštic. Svěřenci hrajícího kouče Lukáše Motala byli favority, ale nakonec se museli sklonit před střeleckým uměním Šumperku, který domácím nasázel tři góly. „Soupeř byl lepší, předvedl větší kvalitu. Porážka nás samozřejmě mrzí, ale nic se neděje. Je na čem pracovat,“ vzkázal do kabiny Motal.

Se svým dlouholetým trenérem Romanem Koleničem se před prvním domácím zápase nové divizní sezony rozloučili fotbalisté a vedení klubu TJ Skaštice. Foto: archiv klubu/Antonín Sova | Foto: Deník/Martin Břenek

SKAŠTICE - ŠUMPERK 0:3 (0:1)

Začátek přitom vyšel lépe domácím, ale do větší šance se nedostali. „Dařilo se nám zachycovat jejich jejich rozehrávky, slibný byl přímý kop Konečníka. Ovšem postupem času začal přebírat iniciativu protivník. Byl kvalitní na balonu a do přestávky měl dvě šance, přičemž udeřil gólem do šatny,“ zamrzelo hrajícího kouče domácích.