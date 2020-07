Ještě v sezóně 2017/2018 se výběr Skaštic nacházel v I. A. třídě. Po dvou postupech v řadě se najednou objevil v divizi E, kterou bude znovu plně strážit. Ve vůbec premiérovém působení ve čtvrté nejvyšší soutěži se ve třinácti zápasech dočkal 18 bodů.

„Po půl roce v divizi, kdy nás nikdo neznal, jsme spoustu soupeřů překvapili. Byli jsme nečitelní,“ zavzpomínal na nedohranou sezónu hlavní trenér Roman Kolenič.

Nyní to jeho tým bude mít o to složitější, že ostatní účastníci Divize E na novou sezónu pořádně zbrojí. „Naši konkurenti posilují, disponují určitým finančním zázemím. Máme před nimi obrovský respekt. Chceme ovšem být připravení, abychom tyto týmy dokázali trápit. Sám jsem zvědavý, jak to dopadne. Nečeká nás nic jednoduchého,“ prohlásil Kolenič.

Konkrétní cíl pro nadcházející sezónu si však nestanovil. „Bylo by dobré, kdyby se nám podařilo vyhnout záchraně. Pokud se znovu budeme pohybovat okolo osmého místa, tak budu spokojený,“ reagoval kouč Skaštic.

Tým z Kroměřížska během přípravného období odehrál pět zápasů, přičemž třikrát se radoval z výhry. I přes solidní výsledky by posily uvítal.

„Dovedu si představit, že ještě přijdou dva hráči. Čekáme na to, jak se situace vyvine v jejich mateřských klubech. Máme s nimi dohodu, že pokud se neprosadí, tak nás posílí. Bude-li se to však táhnout, tak s nimi nebudeme hned počítat do základní sestavy,“ vyjádřil se k potenciálnímu rozšíření kádru.

Na jaké posty by nové posily rád přivedl? „Hledáme krajní hráče, ideálně rychlostního typu. Od začátku přípravy to protáčíme, není to ideální. Do divize jsme však nepostupovali, abychom kupovali šest nových jmen a rozbili celý kádr,“ doplnil jedním dechem.

Především si bude přát, aby se soutěž odehrála v řádném termínu. Také Romana Koleniče totiž v uplynulých dnech zastihly informace o rostoucí nákaze koronavirem. „Upřímně si už nedokážu představit, že by hráči měli absolvovat třetí přípravu za krátkou dobu. Celou situaci samozřejmě sledujeme, vše se může změnit ze dne na den. Mám obavu, co bude dále,“ uzavřel.

Autor: Radek Štohl