„Až na nějaké chybičky v součinnosti obrany jsme odehráli a předvedli, co jsme plánovali. Nahoru to nebylo špatné,“ neskrýval spokojenost trenér osmého celku divize E Alois Skácel.

Jeho výběr ale rychle prohrával. „Nechali jsme se zbytečně zaskočit, pak se ale hra vyrovnala a dokonce jsme do přestávky vyrovnali, kdy se po krásné akci prosadil Třasoň. Celkově to bylo fotbalové,“ doplnil k přípravě na půdě předposledního celku MSFL Skácel.

Do hry přitom nasadil hráče, kteří v minulosti plánovali konec s fotbalem na této úrovni. „Potěšil mě návrat Marka Lindy a Adama Hlobila, který kvůli studiu medicíny toho má plno,“ upřesnil trenér, který už si v hlavě chystá sestavu, která za týden vyběhne na pažit posledního celku soutěže Nového Jičína.

„O sestavě už mám jasno, pokud se nikdo nový nezraní. Z uplynulé přípravy jsem totiž spíše v rozpacích,“ přiznal zkušený kouč a vysvětlil důvody svého rozpoložení.

„Za dobu, co trénuji, jsem nezažil něco podobného, hodně složitého. Velké množství zranění, do toho školní povinnosti. Beru to ale jako to je, budeme bojovat. Všechno zlé je pro něco dobré, hodně prostoru dostali hráči, kteří toho doteď neměli tolik odehráno a v neposlední řadě odchovanci,“ doplnil Skácel, jenž tak na jaře bude postrádat dlouhodobě zraněného Kašáka.

„Sice nyní jedeme na půdu nejhoršího týmu soutěže, který to ale rozhodně nebalí a nečeká nás nic snadného. Proto v ambicích jsme spíše pokornější,“ nabádá svěřence trenér Holešova.

UHERSKÝ BROD – HOLEŠOV 1:1 (1:1)

Branka Holešova: Třasoň.

Příprava Holešova

1. FC Slovácko B - SFK ELKO HOLEŠOV 4:0

Baťov 1930 - SFK ELKO HOLEŠOV 4:5

FS Napajedla - SFK ELKO HOLEŠOV nehráno

FK Luhačovice - SFK ELKO HOLEŠOV 0:4

Zábřeh - SFK ELKO HOLEŠOV 0:1

FC Želátovice - SFK ELKO HOLEŠOV 1:7

Dubnice - SFK ELKO HOLEŠOV 2:1

ČSK Uherský Brod - SFK ELKO HOLEŠOV 1:1