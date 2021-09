Jak obě branky padly? To se můžete podívat v níže přiloženém videu.

A nebyly to ledajaké branky. První trefil z těžké pozice vleže, u druhé se parádně trefil do míče a z voleje překonal hostujícího brankáře.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.