„Já jsem hlavně rád, že jsme neprohráli. Trošku jsme se odrazili, i když jsme chtěli rozhodně podat lepší výkon, doma vyhrát. Snažili jsme se tvořit hru, ale nešlo nám to. Věřím, že to příště bude lepší,“ uvedl Bútora.

Hosté byli s nerozhodným výsledkem o něco spokojenější. „Na rovinu musím říct, že jsme si do Strání přijeli pro bod, který si taky odvážíme. Podřídili jsme tomu všechno,“ přiznal hrající trenér Skaštic Lukáš Motal. „Ale jinak to byl oboustranně špatný fotbal, nízká úroveň. Moc šancí nebylo,“ přidal.

Divize E, 15. kolo -

FC Strání – TJ Skaštice 0:0.

Rozhodčí: Vlk – Svoboda, Ogrodník (Volek). Žluté karty: Řihák, Silnica, Hruboš – Štěpják, Beneš, Číhal, Zůvala. Diváci: 280.

Strání: Pjajko – V. Čaňo, Palík, Horňák (81. O. Čaňo), Jahoda – Sedláček (63. Bobčík), Řihák, Silnica, Matúš, Spáčil (87. Bartošek) – Hruboš (63. Gago). Trenér: Bútora.

Skaštice: Vrba – Beneš, Glozyga, T. Motal, Sedlák – Látal (60. Bubla), Štěpják (75. Štěpják), L. Motal, Frýdl, Vymětal – Konečník (66. Číhal). Trenér: L. Motal.

Hostům z Kroměřížska scházelo na půdě krajského hned několik opor, proto se nikam nehnali. Poctivě bránili a čekali na chyby protivníka.

„Nějací hráči nám chyběli, ale kluci, co nastoupili místo nich, do toho dali srdce, bojovnost a zastoupili je úplně v klidu,“ uvedl Motal.

Skašticím sázka na urputnou defenzivu vyšla, byť vpředu občas několikrát zahrozily. Tak nebezpeční jako v některých podzimních duelech ale nebyly.

„Věděli jsme, že soupeř má problémy s tím, když hraje do plných. Chtěli jsme to zavřít a spoléhali jsme na to, že se tam něco otevře a něco padne. Škoda, že jsme nešli do vedení. Možná nám chybělo i trochu štěstí, ale bod bereme,“ pravil Motal.

Skaštice hrozily ve Strání jenom Konečníkem. Elitní divizní kanonýr ovšem nebyl zdravotně stoprocentně fit, na trávníku s bolavými třísly vydržel jenom hodinu. I tak ale byl nejpilnějším střelcem.

Dvakrát zahrával z velmi nadějné pozice trestný kop. Ve 28. minutě jeho ránu vyrazil pozorný domácí gólman Pjajko, po změně stran zase pálil nad.

Konečník se pak do zakončení dostal ještě několikrát, ale brankář Strání pokaždé dobře zasáhl. Po odchodu zkušeného forvarda hosté víceméně rezignovali na útok, závěrečnou půlhodinu poctivě odbránili, což jim stačilo, protože domácí se nedokázali prosadit.

V první půli zakončoval jen Matúš, ve druhé půli mířil Řihák z otočky do tyče.

Více možností ke skórování fotbalisté Strání neměli. K výhře nepomohly ani nové útočné zimní akvizice. Gago ani Bobčík se do šance neprotlačili.

A tak největší vzruch přinesl faul Palíka na unikajícího Látala a na druhé straně ruka skaštického stopera Tomáše Motala v šestnáctce.

„Dění na trávníku odpovídá prvnímu kolu jarní části. Oba týmy šly do soutěžního zápasu po dlouhé přestávce. Soupeř hrál velmi dobře v obraně, byl organizovaný. Moc možností, jak se prosadit, jsme neměli. Někteří hráči nepodali ani optimální výkon, proto remízu beru,“ dodal Bútora.

Jeho tým se za týden představí ve Valašském Meziříčí, Skaštice doma hostí HFK Olomouc.