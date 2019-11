„Před sezonou bych podobný výsledek bral všemi deseti, ovšem s odstupem času musíme být nespokojení. Všichni cítíme, že bodů mělo být více,“ mluví za sebe i kabinu kouč Skaštic Roman Kolenič.

A co jej k tak odvážnému tvrzení vede? Jednoduše pohled na tabulku a skóre týmů.

„Druhý Slavičín nastřílel o dva góly více a má o 11 bodů více,“ má jasno trenér nováčka, jehož výběr se stal po podzimu druhým nejofenzivnějším výběrem soutěže.

„Nemyslím si, že by to byla náhoda. Stejně jako loni v krajském přeboru dál hrajeme útočně. Máme na to hráče, kteří umí šance nejen zakončit, ale především připravit. Jsem rád, že nás neopustila ofenzivní chuť ani ve vyšší soutěži,“ ocenil Kolenič.

OFENZIVNÍ FOTBAL SLAVÍ ÚSPĚCH

Na nováčka je překvapující skutečnost, že v domácích zápasech téměř nerozdával, ze sedmi utkání vyhrál pět a padl jen jednou. Před svými fandy tak nasbíral třetí v pořadí nejvíce bodů.

„Trošku mě to překvapilo. Popravdě už když jsem přicházel do Skaštic, měl jsem z užšího a menšího hřiště obavy. Týmům, které chtějí hrát fotbal, tyto rozměry nepřejí. V našem případě to ale neplatilo. Vysoko jsme napadali, soupeř neměl prostor na rozehrávku, z čehož jsme těžili,“ popsal v kostce kouzlo domácího úspěchu trenér osmého týmu divize E.

Nováčkovskou daň přitom Skaštice zaplatily jen v úvodních kolech.

„Asi ano, i proto nejsme v tabulce výše. Vpodstatě s výjimkou jednoho poločasu v Přerově nás nikdo nepřehrál, neválcoval. Bohužel nás ale v řadě zápasů srážely laciné branky. Na tom budeme muset zapracovat,“ uvědomuje si Kolenič.

„Zatímco napříč krajskými soutěžemi od I. B po krajský přebor moc velký rozdíl není, přechod do divize byl skok minimálně o úroveň výše,“ zdůraznil.

Za nejpovedenější zápas ve Skašticích považují jednoznačně domácí exhibici s do té doby suverénně vedoucími Hranicemi.

Hanákům nadělili sedmigólový výprask. „To byl koncert, hlavně první poločas byl excelentní, nejlepší na podzim. Soupeř byl dokonale zaskočen,“ rád vzpomíná.

Už méně ale na duely se Všechovicemi, v Přerově a Strání. „Zde jsme ztratili dobře rozehraná utkání, měli jsme bodovat více. Nejvíce ale bolí domácí plichta se Vsetínem, kde jsme nedokázali převahu z první půle přetavit ve více gólů,“ mrzí kouče.

KANONÝR KONEČNÍK

Úspěch a neúspěch padá s úspěšností a potencí útočníka Zdeňka Konečníka. Jestliže loni se 47 přesnými zásahy vytvořil novodobý rekord krajského přeboru, i nyní patří k nejlepším. Se 14 trefami je nejlepším kanonýrem divize E podzimu.

„Zajímalo mě, jak se prosadí. A Zdeněk určitě nezklamal, třebaže divize je rychlejší a soubojovější. Vyrovnal se i se zvýšením zájmu soupeřů, zdvojváním a v jednom případě jsme se setkali i s na této úrovni nevídaným osobním bráněním,“ poukázal na zajímavost Kolenič.

„Zdeněk maká jak v zápase, tak i na tréninku. Pokud nebude na jaře lepší, tak bude minimálně stejně dobrý a nebezpečný,“ odhaduje trenér.

„Rozhodně má dispozici, aby uhájili korunu krále střelců. Disponuje neuvěřitelnou škálou zakončení, což jsem ve své kariéře nezažil. Jedno jestli pravou nebo levou. Má talent od Boha.

O to větší škoda je, že jej zdraví připravilo o snovou fotbalovou kariéru. Úplně v klidu mohl hrát ligu a když ne ve Zlíně, tak určitě někde jinde. Zdeněk je totiž sportovní všeuměl, vítězný typ, jde mu téměř vše,“ dodal.

FAVORITEM JE HODONÍN

Do odvet půjde nováček s pokorou. V jednom má ale jasno. Za největšího favorita na prvenství považuje Hodonín.

„A to i přesto, že zaváhal v posledních dvou kolech ve Strání a Přerově. Proti nám byl suverénně nejlepším protivníkem podzimu. Má kvalitní útočníky, stejně jako výborného trenéra.“

S posledním podzimním mistrákem ve Skašticích zazimovali hřiště a hráči mají volno.

„Přesněji individuální plán přípravy, hlavně na prosinec. Většina kluků hraje sálovku, Konečník dokonce za dva celky,“ upozornil Kolenič, jenž během dlouhé přestávky neočekává žádné zásadní změny.

„O odchodech nevím, v případě posil uvažujeme o dvou postech. Dokud se ale soutěže hrají, nemohu být konkrétnější. Každopádně bychom uvítali jednoho kvalitního útočníka po bok Konečníka. Jako v předchozích letech byl Ančinec,“ přeje si lodivod.

Opět s týmem se potká z kraje ledna.

„Příprava bude standardně tvrdá, kluci už ví, co na ně čeká. Těší mě zejména, že se nám podařilo zařídit velmi kvalitní soupeře pro přáteláky. Frýdek-Místek si nás vybral pro generálku na konec února, týden předtím vyzveme třetiligovou Kroměříž, stejně jako lídra krajského přeboru Kvasice. Vyplatilo se nám pracovat na hledání soupeřů již od září,“ dodal spokojeně Roman Kolenič.