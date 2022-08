Vývoj byl pro Holešov pozitivní. Po faulu na Martina Novotného proměnili penaltu Kovář. „I ve druhé půli jsme hráli fakt dobře, souopeře jsme do šancí nepouštěli. Ten byl nebezpečný ze standardek a po rohuvyrovnal. Přesto jsme k výhře měli blíže my, ale pět minut před koncem zahodil tutovku Mlýnek, chvíli na to Kovář ze sóla zakončoval nepovedeně lobem. Škoda,“ poznamenal.

Duel přitom již z ochozů sledoval nový trenér Holešova. A prvně oslovená Bohumil Pánik to nebyl. „Jsem moc rád za korektní jednání a že Bohumil Páník vůbec o možnosti a výpomoci našemu klubu uvažoval,“ vzkázal manažer Holešova.

„Vzhledem k povinnostem pana trenéra jsme vše vyhodnotili a domluvili se, že by v případě potřeby byla možnost výpomoci formou poradce,“ upřesnil.

V Holešova i přese všechno zoufat nemusí. Naopak. Vedení klubu si nakonec pláclo s neméně kvalitní personou – zkušeným trenérem Aloisem Skácelem.

„Nakonec dopadla druhá varianta, kterou jsme tajně upřednostňoval. Jsem moc rád, že se dvě místní fotbalové osobnosti spojily s klubem a nakonec pan Skácel v úterý převezme náš tým,“ dodal Labancz s tím, že v době „bezvládí“ vypomohl Holešovu jeho bývalý hráč David Chuda. „Patří mu velký dík,“ dodal.

ŠTERNBERK - SFK HOLEŠOV 1:1 (0:1)

Branky: 75. Kuba - 38. Kovář (pen.). Rozhodčí: Šafrán, 410 diváků.