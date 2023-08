/FOTOGALERIE a VIDEO/ Překvapení se nekonalo. S velkým přehledem zvládli fotbalisté Slezského FC Opava středeční zápas 2. kola MOL Cupu. Na hřišti divizního Holešova před největší návštěvou nedali domácímu výběru sebemenší šanci a vyhráli 7:0. Dvěma góly se blýskl holešovský rodák Miloš Kopečný.

Trenér divizních fotbalistů Holešova Alois Skácel po pohárové stopce s Opavou. | Video: Břenek Martin

„Pro nás všechny to byla velká škola, kluci viděli, jak velký je rozdíl mezi divizí a profesionální druhou ligou. Zápas jsme i přese všechno na těžkém terénu zvládli se ctí,“ poznamenal kouč Holešova Alois Skácel, který ve Slezsku strávil v roli trenéra několik sezon.

Jeho svěřenci přitom drželi s favoritem krok půl hodiny, kdy ještě SFC fyzicky stačili. Po druhé brance a hlavně po přestávce byly rozdíl a převaha favorita markantní. „Účinkování v poháru vnímám pozitivně, dva ze tří zápasů jsme vyhráli a nestačili jsme až na jasného favorita. Věřím, že tato zkušenost klukům v rozehrané sezoně pomůže,“ dodal Skácel, jehož výběr čeká v sobotu domácí duel s Kostelcem. „Nyní se musíme co nejrychleji přeorientovat na divizní zápasy, to je pro nás priorita!“ dodal rozhodně kouč Holešova.

Zdroj: Břenek Martin

Slezané odjížděli z Hané spokojeni, navíc si s chutí zastříleli.

„Hráli jsme na malém hřišti, před utkáním i trochu pršelo, věděli jsme, že terén nebude úplně v topu. Do utkání jsme ale nastoupili plně koncentrováni,“ začal utkání hodnotit Lukáš Černín, asistent trenéra Opavy Miloslava Brožka.

Skóre zápasu otevřel už po čtrnácti minutách Kopečný. „Rychlý gól nás uklidnil. Hru jsme kontrolovali. Ve druhém poločase jsme na tom byli lépe fyzicky a přidali další branky. Klidně jsme mohli vyhrát ještě vyšším rozdílem,“ poznamenal opavský asistent.

Zdroj: Brhel Roman

A koho by si přál v dalším kole? „Chceme do Opavy přivést ligistu, nejlépe Spartu nebo Slavii. Náš stadion by si to zasloužil. Otázkou ale je, v které fázi poháru to bude reálné,“ zakončil Černín.

Zdroj: Břenek Martin

HOLEŠOV – SFC OPAVA 0:7 (0:4)

Branky: 14. Kopečný, 30. Dostál, 43. Dostál, 70. Rataj, 74. Kopečný, 85. Ondráček, 86. Rataj. Rozhodčí: Volek – Pochylý, Žurovec. Diváci: 1000.

Holešov: Šiška – Hlobil (61. Očadlík), Uhřík (90. Jurčík), Daněk, Semenyna, Gettler (61. Zakopal), Košák (84. Paštěka), Miklík, Jadrníček (84. Pirkl), Linda, Kovář. Trenér: Alois Skácel

Opava: Fojtíček - Kopečný, Hýbl, Vincour, Kadlec - Ščudla (46. Ondráček), Omale, Blecha, Dostál (46. Šigut) - Vaněček (56. Rataj), Yahaya (56. Velička). Trenér: Miloslav Brožek.