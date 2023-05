„Nejde nám to. Nezachytli jsme začátek a od té doby se v tom koupeme. Padla na nás deka, ze které se musíme vyhrabat sami,“ je si vědom a nabádá své svěřence hrající kouč Skaštic Lukáš Motal.

„Prohráváme, ale nikdo nás vyloženě nepřehrál. Stejně jako nyní. Musíme si to vytrpět!“

Domácí sice byli po většinu času ve vedení, ovšem Skaštice bojovaly do poslední minuty a měli možnosti na další branku. „V poli to dnes moc koukatelné nebylo, spousta soubojů, nakopávaných míčů.. Soupeř poslal dvě střely přesně do šibenice a rozhodující trefu na 2:1 potrestal naši chybu, kdy brankář jen vyrazil míč před sebe. Mel ten pokus udržet, tato trefa nás zlomila,“ přiznal Motal.

Luhačovice v závěru ztratily vedení, Boršice věnovaly bod brankáři Bočkovi

Společně se spoluhráči dřel, ale v koncovce se dál trápí. „V závěru měl Konečník dvě tutovky, ale smůla se nám lepší na paty. Kdyby je proměnil, kdo ví, jak by vše dopadlo. Soupeř měl více šancí, i přesto se v Sadech dalo bodovat,“ dodal rozhodně Lukáš Motal, jehož výběr čeká další těžká zkouška – domácí derby s vedoucím Slavičínem.

NOVÉ SADY – SKAŠTICE 3:1 (1:1)

Branky: 10. Fládr, 55. Kucharčuk, 67. Opatřil - 32. Zavadil. Rozhodčí: Kaloč, 308 diváků.

Divizní Holešov přibrzdil chlad a nadšeně bojující soupeř