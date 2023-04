„Hodně to bolí, rozhodně se zda dalo bodovat. Bohužel první gól dali domácí a to nakonec rozhodlo. Byli jsme herně lepší, ale domů se vracíme s prázdnou,“ mrzí ještě nyní kouče Holešova Aloise Skácela.

Byli to jeho svěřenci, kteří měli častěji míč na svých kopačkách, měli více ze hry a více šancí. Dostat balon ale za záda domácího gólmana se jim nepodařilo.

„Přehrávali jsme domácí, ovšem chyběla lepší předfinální fáze a přihrávka. Stejně jako klid a rozvaha v koncovce. Šancí ke skórování jsme totiž měli dost,“ hodnotí utkání Skácel.

Klíčový moment tak přišel ve 22. minuta. „Zatímco náš Uhřík své sólo na gólmana neproměnil. Soupeř udeřil na druhé straně. Vzhledem k dalšímu průběhu to byl klíčový moment. Jít do vedení, vše by bylo zcela jinak. Šanci jsme na to měli opravdu obrovskou,“ poznamenal.

Po přestávce tlak Holešova sílil, hrálo se prakticky na jednu branku. „Domácí to odbránili, naše šance zneškodnili. Je to velká škoda,“ dodal Alois Skácel.

FC Vsetín - SFK Holešov 1:0 (1:0)

Branka: 22. Zbranek. Rozhodčí: Písečný, 100 diváků.