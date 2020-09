„Je to prostě pecka. Nebyl to zrovna povedený zápas, spíše remízový. V závěru se ale k nám přiklonilo štěstí. Tým navíc opět potvrdil, že má velký charakter,“ zdůraznil kouč Skaštic René Kolenič.

„Byly to ale nervy, tep jsem měl vyšroubovaný hodně vysoko. I proto se pořád stříhám, abych předcházel šedinám,“ žertoval po sobotě trenér opět lídra divize E.

SKAŠTICE – ŠUMPERK 3:2 (1:1)

Hosté v minulém týdnu sesadili výpraskem Slavičín, podobné choutky měli i nyní.

„Oproti loňskému vzájemnému zápasu měl Šumperk jen dva stejné hráče. Kádr zásadně omladil, neskutečně fotbalově vyrostl a zrychlil,“ vypozoroval Kolenič, jehož tým tentokrát nebyl lepší, častěji na balonu. Ale bojoval.

„Moc nám to nešlo, vždy hrajete to, co vám protivník dovolí. A my měli problémy s kombinací, s přechodem do útoku, pořád jsme byli pod tlakem. Škoda, že jsme za stavu 1:1 Hubrem zahodili gólovku, naopak Šumperk z protiútoku skóroval. Naštěstí stejný hráč nakonec vyrovnal a v nastavení po precizní kombinaci po ose Konečník – Motal – Zavadil posledně jmenovaný rozhodl,“ raduje se lodivod domácích.

„Pro soupeře to bylo možná kruté, ale jsme za to strašně rádi, užíváme si to. Ale jen dnes, v neděli už ne!“

Formu Skaštic tak prověří za týden duel ve Všechovicích, tedy stejně úspěšného soupeře. „Dokud to jde, musíme se snažit formy využít. Máme už téměř stejně bodů jako za celý minulý podzim. Nyní zásadně neřešíme obranu, raději chceme branky dávat. A když jich dáme o jeden více než soupeř, budeme šťastní,“ dodal René Kolenič.

Branky: 24. T. Motal, 83. Hubr, 90. Zavadil - 11. Cikryt, 59. Ostrovka. Rozhodčí: Jahoda, 248 diváků.

Skaštice: Vrba – Glozyga, Batík, Frýdl, Beneš Jan (80. Petrúsek), Vymětal (70. Menšík), Zavadil, Konečník, L. Motal, T. Motal, Hubr. Trenér Kolenič.