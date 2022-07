„V prvním poločase jsme na hřišti jasně dominovali, bylo to dle mých představ. Nasadili jsme v něm čtyři nové hráče, byl jsem tak až sám překvapený, jak to fungovalo. Jestli se o mně povídá, že jsem moc náročný, tak teď jsem byl spokojený. Kdybychom poločas vyhráli 5:0, nikdo by se nemohl divit! Až se trochu obávám, jestli na to není moc brzy,“ snaží se Kolenič krotit emoce.