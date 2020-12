„Ve Skašticích jsem s trénováním začal v roce 2013. V té době jsem byl zrovna zraněný a marodil s kolenem. Založili jsme družstvo žáků, postupně se to začalo rozrůstat. Hned mě to chytlo, práce s dětmi mě baví, i když v budoucnu bych se chtěl spíš realizovat u mužů. Naštěstí mám už kolegy, kteří mi hlavně u mládeže pomáhají,“ říká třicetiletý Motal.

I když se snaží být na všech zápasech, časově to zvládat úplně nejde. I proto je vděčný za ochotné a spolehlivé pomocníky a jiné kamarády, kterým svěřence postupně předává.

„Samozřejmě občas je to náročné všechno skloubit dohromady. Když to ale jde a nekryje se to s jinými zápasy, snažím se být na hřišti. Kluky diriguji ze střídačky. Snažím se jim pomáhat, trošku je usměrnit,“ líčí s úsměvem.

Zaujmout současnou generaci dětí ovšem není vůbec jednoduché. Přivést je na stadion ještě jde, ale udržet kluky a dívky na trávníku je někdy velmi složité.

„U nás to není o nějakých velkých výsledcích, mládež ale chceme mít. Nejen proto, že to vyžaduje svaz, ale hlavně pro naši budoucnost. Proto se snažíme shánět kluky po školách i jinde. Děti v klubu máme nejenom ze Skaštic, ale i z Kroměříže a dalšího okolí,“ hlásí.

I když se ve Skašticích práce s mládeží momentálně daří, jednoduché to Motal a spol. rozhodně nemají.

„Dnešní doba je úplně jiná, což často připomínám i starším kolegům a známým. Ti, co se pohybují kolem fotbalu, mají k mladým spoustu výhrad. Já to vidím trošku jinak. Prostě to nejde brát stejně jako před dvaceti lety,“ uvědomuje si.

Motala by v budoucnu lákalo především pracovat s dospělými. Loni na podzim si dodělal áčkovou licenci, jednou by se do profesionálního fotbalu rád vrátil jako hlavní trenér.

„Chtěl bych to zkusit, ale úplně na tom nelpím. Samozřejmě je to lákavé, ale není to můj hlavní cíl,“ říká Motal.

V hráčské kariéře kromě Zlína prošel také Znojmem a Hulínem. Vazby má taky na sousední Kroměříž. V třetiligové Hanácké Slavii působí jako asistent trenéra Bronislava Červenky. Kromě něj se učí třeba od hlavního skaštického kouče Romana Koleniče, o fotbale se rád pobaví s šéftrenérem mládeže v Hanácké Slavii Karlem Heinzem.

„Od každého si beru něco. V kariéře jsem toho dost zažil, něco jsem si poznamenal. Člověka obohatí i poznatky od kolegů trenérů třeba ze studia licencí, ale řídím se hlavně podle sebe a svých zkušeností,“ říká.

Jeho vzory jsou kouč Lipska Julian Nagelsmann a známý odborník Josep Gaurdiola. „Ty jeho šachy, taktika se mi moc líbí,“ přiznává s úsměvem.