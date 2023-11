V důležitém duelu soutěže jeho tým nečekaně vyhořel. „Soupeř nás jednoznačně převálcoval, měl mnohem větší zápal a chuť do hry než my. Hrál jednoduše, navíc byl v koncovce efektivní. Všechovice vyhrály zcela zaslouženě, my nebyli na zápas přichystaní hlavou,“ označil za klíčové trenér. „Ztráta bodů je komplikace, tabulka se zamotává, soutěž je vyrovnaná a rozhodovat může každý bod,“ zdůraznil.

Nakonec prožil hektický přelom týdne, když musel v pondělí řešit příjemný problém – ligovou nabídku Zlína, kterou s trenérskými kolegy Červenkou a Světlíkem přijali. „Vzal jsem si na zváženou nějakou hodinku, ale taková nabídka se neodmítá, neváhal jsem. Když se už nějaký čas věnuji trenéřině, vycítil jsem, že přišla doba, abych si vyzkoušel vést i prvoligový tým,“ přiznává Motal, jenž má na svém kontě v roli hráče z roku 2016 necelou desítku prvoligových startů za Zlín.

A tomu se pokusí pomoci k záchraně, kdy aktuálně je tým přišpendlen na samém dně tabulky elitní české soutěže. „Cílem je konsolidovat kádr, výsledky a dostat jej do lepších pater. Prioritou je záchrana,“ má jasno nový realizační tým Zlína od středy i s Lukášem Motalem na lavičce.

„Jak to bude náročné? Zatím nevím, následující měsíc ukáže. Fotbal, trenéřina ve Zlíně je nyní na prvním místě, proto přiznávám, že zahrát za Skaštice půjdu, jen když bude čas. Pravidelně to nebude,“ uvědomuje si 33letý asistent trenéra.

I z pohledu trenéřiny půjdou Skaštice na vedlejší kolej. „Mé povinnosti minimálně na poslední tři divizní kola převezmou Roman Číhal s Lukášem Batíkem. Oběma věřím, budou pokračovat v nastolené cestě. Věřím, že jim to půjde lépe než nyní,“ usmívá se Motal.

Kompetence na prvoligové lavičce Zlín budou v trenérském triumvirátu velmi podobné těm, co doteď měli v Kroměříži, se kterou v létě postoupili do II. ligy. „Těším se na velké zápasy se Spartou či Slávií. Celkově I. ligu známe, stejně jako hráče Zlína. Už se na novou výzvu moc těším! Dodal odhodlaně Lukáš Motal.

VŠECHOVICE – SKAŠTICE 6:1 (5:1)

Branky: 4. a 45. Rolinc, 14. a 25 Hoffmann, 30. Vahalík, 53. Lasovský – 37. Konečník. Rozhodčí: Pospíšil, ČK: 74. L. Motal (Skašt.), 190 diváků.