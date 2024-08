Byl to určitě těžký zápas, do prvního gólu to bylo vyrovnané, padesát na padesát! Pak Kvasice daly první gól a od té chvíle jsme už my museli a soupeř mohl. Podle toho to taky na hřišti vypadalo. Domácí drželi míč, ale tak jsme měli své šance. Po střele z otočky jsme tyč, podobně dopadl další pokus. V úvodu druhého poločasu jsme byli určitě lepším týmem, ale dostali jsme na dva nula. I tak jsme snížili a v závěru jsme měli tlak a sahali po srovnání. Škoda mé zahozené penalty.

„Škoda, moc nechybělo, byla to má chyba,“ kál se po utkání mladý otrokovický fotbalista.

Byli jste hodně zklamaní?

I přes prohru to byla určitě dobrá generálka. V pátek hrajeme v Hranicích a další pohárové kolo se hraje ve středu, tak si myslím, že by ten náš program by byl zbytečně nabitý. Ale určitě jsme chtěli postoupit, na nic se nechci vymlouval.

Posila divizních fotbalistů Baťova Jiří Kvasnička k poháru, přestupu i cílům. | Video: Břenek Martin

Přišel jste z nedalekých Kvasic, jak vás přijala kabina v Baťově?

Já jsem kluky znal, věděl jsem, kdo je na Baťově. Myslím si, že že si s kluky rozumíme a těším se na spolupráci!

Jak náročná byla příprava pod Jindřichem Lehkoživem?

Určitě náročná. Já jsem se zapojil k týmu později, ale za to, co jsem stihl natrénovat, tak tak jsem se opravdu dost nadřel. Nebylo to nic lehkého!

Jste mladý fotbalista. Máte tedy ještě nějaké cíle, zahrát si třeba vyšší soutěž? Nebo vám divize vyhovuje?

Jak jsem říkal už dříve, tak mám ambice, ale musím se zlepšovat a je to jen na mně! Nikdo to za mě neudělá. Rád bych se posunul dál!

Trenér divizních fotbalistů Baťova Jindřich Lehkoživ k Mol Cupu, přípravě a posilám.. | Video: Břenek Martin

Máte nějaký vzor?

Ve velkém fotbalu mám moc vzorů, koukám na fotbal. Ale největším vzorem je asi můj taťka, který taky hrával i tady v Kvasicích i na Baťově. (úsměv)

Fandíte někomu v zahraničí, v Česku?

Mám rád anglickou ligu, ale nikomu konkrétnímu nefandím. Prostě mám rád pěkný fotbal!