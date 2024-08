/VIDEO/ Pořád to nejde. Fotbalový premiant uplynulého ročníku z Kvasic se v nové společnosti divize E zatím necítí. I proto, že na úvod narazil na nejsilnější možné protivníky a vždy musel sklonit hlavu. Naposledy v sobotu, napočtvrté v Pánikově Bzenci, odkud si odvezl čtyřbrankový příděl.

„Je to stále stejná písnička. Co je nám platném, že s favoritem dokážeme držet krok, duel je i na šance vyrovnaný, když neustále neproměňujeme ani ty nejvyloženější šance, netrefíme ani prázdnou bránu!“ bolí kouče Kvasic Vlastimila Chytrého.

Vyrovnanost duelu potvrdil i trenér soupeře Bohumil Páník. „Shodli jsme se, že rozhodla větší kvalita útočných hráčů. I tak bylo v duelu k vidění strašně moc chyb v rozehrávce, obě strany hrály bez záloh, z jedné strany na druhou. Ale my opět narazili na náš největší problém,“ posteskl si.

A právě nedostatek ve finální, útočné fázi je po středečním odpoledni rozhodnut s vedením klubu řešit. Radikálně. „Sáhneme do sestavy, je třeba ji zkvalitnit hlavně do ofenzivy, pomoci ke gólům. Do konce přestupního termínu chceme přivést posily,“ má jasno kouč, jenž se s vedením sejde v pondělí.

A už chystá možná jména, která ale t taktických důvodů ještě fanouškům neprozradil. „Rozhlížíme se, už se snažím najít konkrétní jména, který by nám hned pomohla, musíme reagovat,“ uvědomuje si vážnost situace trenér Kvasic. „Druholigové kádry uzavírají kádry, nyní se nabízí hráči z vyšších soutěží. Zde vidím možnost pomoci. Jen velká kvalita nám může ve vyšší, divizní soutěži pomoci. Hlavně vybrat ty správné,“ pousmál se.

Zatímco v úvodních kolech mohli proti favoritům, předním divizním celkům překvapit, což se nepovedlo, nyní je čekají protivníci, se kterými by měli bojovat o střed tabulky, o záchranu.

„Už před posledními zápasy mluvíme s útočníky, víme, že problém je i v hlavě, nevěří si. I proto po dohodě s Galetkou, jsem jej nechal sedět, pustil až do druhé půle. Přiznal, že je nešťastný, že je nyní v rozpoložení, kdy nedokáže dát gól z ničeho, nevěří si. Vše souvisí i s výši soutěže, tlak je zde vyšší, kluci vnímají i komentáře z tribun, fanoušků. Kromě posily se musíme zklidnit, pomoci by nám měl jeden dobrý výsledek. Týmu věřím, kluci pak začnou hrát jako v uplynulé sezoně. Jen je nastartovat,“ dodal optimisticky Vlastimil Chytrý.

BZENEC – KVASICE 4:0 (2:0)

Branky: 32. a 77. Absolon, 10.Vaďura, 89. Pelikán. Rozhodčí: Rygl, 180 diváků.