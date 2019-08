„Vyřazení mě mrzí, ale penalty byly loterie. Jednou to vyjde, podruhé ne,“ zůstal v klidu kroměřížský kouč Bronislav Červenka.

Bývalého ligového záložníka více než postup zajímal výkon. Hanáci proti soupeři z vyšší soutěže odehráli velmi dobré utkání, k triumfu nad protivníkem z Ostravy scházelo málo.

„S druholigovým týmem jsme dokázali krok. S Vítkovicemi jsme sehráli rovnocennou partii. Klukům musím poděkovat, že takto obrovsky těžký zápas zvládli,“ pronesl Červenka.

Domácí měli vynikající start do utkání. Hned v první minutě zabojoval ve vzduchu Silný a odražený míč krásnou ranou z pětadvaceti metrů pověsil do sítě Kovář.

„Po výborném nástupu jsme bohužel nechali soupeře lacino srovnat na 1:1, když předtím jsme šli do brejku tři na dva. Kdybychom udržel do poločasu výsledek 1:0, bylo by to pro nás zajímavější,“ je přesvědčený Červenka.

Hanákům se však nepodařilo slibné přečíslení dotáhnout. Po ztrátě míče přišel rychlý kontr zakončený vyrovnávací brankou Suchana, který využil nádhernou přihrávku za obranu a sám před Tomanem nezaváhal.

Oba týmy mohly v závěru první půle strhnout vedení na svoji stranu, ale rychlý Kania mířil těsně mimo a na druhé straně hlavičku Kováře do protipohybu brankář vyrazil před sebe a dorážku už tísněný domácí forvard nasměřoval prudce nad.

Do druhé půle vstoupili aktivněji hosté a po zásluze byli odměněni vedoucí brankou. Zorvan se přesnou střelou z dvaceti metrů trefil po zemi k tyči.

Hanáci se v závěru hnali za vyrovnáním. Nejprve však přežili kritický moment, když se volný Kania chystal uklidit míč do prázdné brány, ale obětavým skluzem mu v tom na poslední chvíli zabránil kapitán Matoušek. V 85. minutě vyslal Hloch do úniku Silného, který obešel stopera Cvernu, ale svůj obstřel pravačkou nasměřoval těsně vedle.

Do prodloužení poslal napínavý zápas až Fládr. Letní posila z Prostějova srovnala v nastaveném čase nádhernou střelou do šibenice. „Bylo pro nás takové zadostiučinění za odvedený výkon a snahu,“ uvedl Červenka.

Do prodloužení vstoupily lépe Vítkovice a domácí brankář Toman se musel činit. Nejprve vyrazil nepříjemnou střelu Surzyna a o chvíli později zlikvidoval i ránu z první od Matěje. Hanáci byli nejblíže rozhodnutí po hlavičce Cupáka, ale míč se mezi tyče nevešel.

Penaltová loterie patřila druholigovému týmu. Zatímco mezi Ostravany neuspěl pouze ve čtvrté sérii Kovařík, na domácí straně zaváhali Matoušek a právě Fládr.

„Je to škoda, ale nyní se soustředíme na třetiligové boje. Už v sobotu nás čeká těžký zápas v Uherském Brodě, kde chceme samozřejmě bodovat naplno,“ dodal Červenka.

MOL Cup, 1. kolo -

SK Hanácká Slavia Kroměříž – MFK Vítkovice 2:3 NA PENALTY (1:1, 2:2)

Branky: 1. Marián Kovář, 90. Zdeněk Fládr – 23. Jan Suchan, 51. Filip Zorvan, rozhodující penalta Holiš.

Penaltový rozstřel: Pančochář 1:0, Matěj 1:1, Chytil 2:1, Chvěja 2:2, Matoušek nedal, Klusák 2:3, Fládr nedal, Kovařík nedal, Silný 3:3, Holiš 3:4.

Rozhodčí: Vojkovský – Mojžíš, Bureš

Žluté karty: Matoušek, Kovář, Fládr – Kania, Surzyn

Diváci: 328

Kroměříž: Toman – Matoušek, Zavadil, Hloch, Machálek - Cupák, Fládr - Mlčoch (79. Chytil), Masař (71. Marchuk), Silný - Kovář (66. Votava (91. Pančochář). Trenér: Bronislav Červenka.

Vítkovice: Simkanič – Klusák, Cverna, Surzyn – Kania (99.Stříž), Zorvan (62. Matoušek J.), Motyčka (67. Matěj), Suchan, Holiš – Chvěja, Martišiak (80. Kovařík). Trenér: Jiří Balcárek.