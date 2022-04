Bývalý ligový fotbalista Slovácka, Jihlavy a Jablonce pak po operaci kolena nabírá herní kondici a vrací se do dřívější formy. „Jednoduché to ale není,“ přiznává osmadvacetiletý forvard.

Po dalším těžkém úrazu si dokonce pohrával s myšlenkou, že by ukončil hráčskou kariéru a věnoval se něčemu jinému, nakonec však zvítězila láska k fotbalu. „Mám ho rád a chci se mu věnovat co nejdéle to bude možné,“ říká rodák z Uherského Hradiště, který po většin u kariéry bojuje s nepřízni osudu, vážnými zraněními.

Naposledy si zničil koleno před dvěma lety na umělé trávě v Blansku. V zimním přípravném utkání si přetrhl zadní zkřížený vaz a musel na operaci. Půl roku marodil, stejnou dobu pak rehabilitoval. „Na tohle mám smůlu,“ povzdechne si.

Předtím přišel o meniskus, nemá ani vazy v kotníku. I tak se dál drží na slušné úrovni, hraje vysokou třídu.

V základní sestavě třetiligové Kroměříže, která na jaře hraje o postup, by ale po dlouhém výpadku neměl místo, proto raději odešel do divize. „Měl jsem v podstatě dvě možnosti a jelikož se mi hrát za béčko okresní přebor nechtělo, kývl jsem na nabídku Holešova. Myslím, že je to pro mě lepší,“ cítí.

Holešov je pěkné město, divize tam patří, míní Janalík. Proti Strání čaroval

Jiné kluby nepřipadaly v úvahu. „Tím, že se mi ozval pan Labancz to bylo vyřešené,“ usmívá se.

Vedení Hanácké Slavie si ale dalo podmínku, že musí trénovat s třetiligovým týmem, v Holešově se tak hlásí vždy na konci týdne ve čtvrtek a v pátek.

„Mezi třetí ligou a divizí je sice rozdíl, ale pořád je to soutěž na úrovni. Není to opravdu jednoduché se prosadit,“ říká.

Kováře stále limituje kondice. Dlouhá pauza je pořád znát. „Stoprocentní to pořád není, ale snažím se,“ ujišťuje.

V dresu týmu SFK ELKO si zatím připsal dva starty, ani jednou neskóroval. Zatímco při premiéře ve Bzenci musel skousnout porážku 0:1, ve Strání už slavil obrat i výhru.

„Hlavním cílem je záchrana, proto jsme sem s dalšími kluky šli a mužstvo posílili. Snad budeme tabulkou jenom stoupat,“ přeje si.

Podívejte se: Holešov díky skvělému brankáři Janalíkovi otočil duel ve Strání

Zatímco Holešovští bojují pouze o udržení ve čtvrté nejvyšší soutěži, Hanáci mají přesně opačné starosti. Vládnou MSFL a míří za postupem do druhé ligy. „Klukům fandím. Když je možnost, jdu se podívat na jejich zápas a jedu s nimi i ven. Doufám, že to zvládnou,“ uvedl.

Kovář působí na Hané necelých pět let. Za tu dobu mu klub i lidé v něm přirostli k srdci. „Myslím, že by si hráči i funkcionáři postup za předcházející roky zasloužili, protože v minulých sezonách jsme byli vždy na špici. Nikde jinde jsem nezažil takové propojení mezi hráči a dalšími lidmi z vedení,“ dodal závěrem.