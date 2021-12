Mužstvo z Kroměřížska po nadějné domácí remíze s Bzencem 0:0 v dalším zápase venku padlo s Kozlovicemi 0:1. Během úvodních pěti duelů hned čtyřikrát muselo skousnout porážku. „Skok z Krajského přeboru do divize je už hodně velký, mužstva mají něco odehráno. Sice jsme nedostávali příděly, na body to však ve většině případů nestačilo,“ poukázal Malík na třiadvacet obdržených branek, čímž se jeho mužstvo v daném ohledu řadí do středu tabulky.

Jedním z hlavních důvodů neúspěšného podzimu se tak stala slabá ofenzíva – jeho svěřenci hned osmkrát vyšli gólově naprázdno. „Trápila nás přechodová fáze. Měli jsme problémy vyvést balon ze středu, udat finální míč útočníkovi, aby mohl zakončovat. Soupeři by pak s námi měli více práce,“ věří lodivod holešovské lavičky.

Na podzim se z vítězství radovali pouze jednou, a to v domácím zápase se Všechovicemi, které přehráli 3:2. Další výhru měli na dosah proti předposlednímu Strání, o tři body ovšem přišli v nastavení. „I proti dalším soupeřům jsme mohli vydolovat lepší výsledek, hratelné například byly Holice. Od začátku se nám ale vyhýbalo i štěstí. Čím více jste na konci tabulky, tím více si to sedá do hlav celého týmu. Nikomu to nepřidá.“

Holešov se do letošního ročníku divize dostal pod odhlášení Brumova a odmítnutí loňského nejlepšího týmu neúplné tabulky Krajského přeboru Luhačovic. „Že bychom neměli dostatek času na přípravu? To bych neřekl,“ zauvažoval nahlas Malík.

„Spíše někdy bylo potřeba zapojit fotbalové myšlení, při zakončení mít více klidu. Chvílemi to vypadalo hodně nervózně. Možná proto podzim tak dopadl. Fyzicky jsme však nezaostávali, v závěrech zápasů jsme kolikrát disponovali více silami a soupeře tlačili,“ všiml si.

I když podzimní část Holešovu nevyšla dle představ, tak Martin Malík věří, že jeho mužstvo má na čem stavět. „Nerad bych pouze kritizoval. Ve více zápasech jsme byli důstojným soupeřem, někteří mladí kluci se předvedli opravdu výborně, ať už se jednalo o Šimona Daňka či Míru Sklenáře. Ukázali, že se s nimi dá pracovat,“ těší kouče Holešova.

Cílem posledního týmu soutěže jednoznačně bude záchrana. „Posily by asi přijít měly. V zápasech potřebujeme klid, jeden dva zkušené chlapy, kteří by dokázali nachystat míč do zakončení. Rovněž však budeme chtít pracovat na fyzické stránce, abychom předváděli pokud možno co nejlepší výkony.“

Fotbalisté Holešova by zimní přípravu na jarní části Divize E měli zahájit v průběhu druhého až třetího lednového týdne, v plánu je rovněž soustředění. „Doufám, že to klapne,“ přeje si Malík.

„Pokud to v dané chvíli dovolí situace, tak rovněž odehrajeme některé přípravné zápasy – a to spíše s týmy z divize nebo i vyšších soutěží, hrát bychom měli i proti Kroměříži. V těchto utkání se budeme chtít soustředit na práci s míčem, abychom ho zbytečně nezakopávali,“ upřesňuje kouč holešovského mančaftu Martin Malík.