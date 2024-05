„Na to se nechceme vymlouvat, na hřišti to bylo jedenáct na jedenáct. Ovšem za kratší konec provazu jsme bohužel táhli my,“ neskrýval zklamání jeden z trenérů Skaštic Roman Číhal.

„Pravdu? Za sobotní předvedený výkon bychom se museli stydět i v krajském přeboru,“ přidal na dokreslenou druhý kouč týmu Lukáš Batík.

Šílené nastavení v Kroměříži: tři góly, „milionová“ penalta i dva vyloučení

Společně po sportovně taktické stránce udělali podle svých slov maximum. „Chtěli jsme vsadit na zodpovědnou defenzivu, vyvarovat se zbytečným faulům. Realita na hřišti bohužel byla od samého začátku jiná – během pěti minut jsme odvraceli tři útočné standardky a penaltu. Vše z přípravy přišlo vniveč,“ zlobí se Číhal. „Nemohu klukům vytknout snahu, snažili se, ale soupeř nekompromisně trestal naše chyby, ztráty míče a do přestávky jsme prohrávali 0:2,“ doplnil.

Hosté se svěšenými hlavami se i po změně stran těžko dostávali do pohody a hry. „V sobotu nám na pažitu po rychle inkasované brance spadla chuť, síla, chyběl na place lídr, co by chtěl nepříznivý vývoj zlomit. Cítíme, že nám scházel vůdce, jenž by zdravě nasral tým,“ popsal situaci Batík.

Odešel z Kroměříže, přišel do Zlobic. Jouru zlákalo i občerstvení

V záchranářském snažení Skašticím nepomáhají ani ostatní výsledky. I proto se propadli až na předposlední příčku. „Musíme za posledními neúspěchy udělat tlustou čáru a soustředit na sebe. V současné situaci nám nezbývá než něco změnit a rovněž minimalizovat omluvenky. V neposlední řadě dál tvrdě makat,“ vzkázal do kabiny Číhal.

V dalším duelu vyzvou Skaštice dalšího z favoritů divize E – Bzenec. „Na kvalitní soupeře to herně umíme, proto věřím, že se pokusíme zabojovat a překvapit. V naší situaci nám nic jiného nezbývá. Rozhodně nic nevzdáváme,“ dodal Roman Číhal.

RÝMAŘOV - SKAŠTICE 3:1 (2:0)

Branky: 14. z pen. Jeřábek, 37. Navrátil, 64. z pen. Furik – 90. Beneše. Rozhodčí: Smýkal, 165 diváků.

Zdroj: Břenek Martin

Zdroj: Břenek Martin