„Jsem za přestup rozhodně rád! Ono už ta dohoda vznikla tak před rokem, rokem a půl. Prostě jsem slíbil, že až dohraju v Holešově a vyjde všechno, tak si to rád půjdu vyzkoušet o soutěž výše, abych ukázal, jestli ještě na to mám. A ať vím, co mám zlepšovat. Takže jsem ještě na jaře sbíral zkušenosti v Holešově a teď to chci nějak prodat v Brodě, nabírat další hromadu zkušenosti. A pak se uvidí, co dál,“ krčí skromně rameny sympatický a především talentovaný mladý fotbalista Michal Miklík.

Jak vás přijala kabina v Brodě?

Výborně! I proto, že se s některými kluky už znám ze Slovácka či z Kroměříže. V tom jsem se změnou dresu neměl problém. (úsměv)

