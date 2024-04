„Posunuli jsme se dalším vítězstvím, které jsme potřebovali. Jsem spokojený. Bylo to těžké, vybojované, k tomu horké počasí… Odmakali jsme to," smekl před spoluhráči pověstný klobouk holešovský kapitán Michal Miklík.

Holešov byl v rámci 20. kola místy až neskutečně efektivní. Svěřenci kouče Aloise Skácela neměli přehršel šancí, když se už však k brance soupeře dostali, vsítili potřebné góly. I díky skvělé produktivitě na jaře ještě nepoznali hořkost porážky.

Zápas rozhodl dobrý vstup hostů do druhé půle. V 53. minutě se prosadil Tomáš Uhřík a o více než dvacet minut později hosty uklidnila trefa stopera Simona Daňka, jenž ve vápně soupeře dostal až trestuhodně mnoho prostoru.

Holešov slaví čtvrtou výhru v řadě! Trenér Kostelce po utkání zuřil

„Musím říct, že nám pomohlo ve druhé půli i střídání. Potřebovali jsme to, protože náš důležitý hráč Ihor Semenyna se zranil. Zároveň jsme to oživili. I díky tomu jsme utkání vyhráli,“ popisoval Miklík.

V 83. minutě ovšem výstavní trefou snížil na 2:3 Lukáš Závodný, a proto bylo z utkání ještě drama. V tu chvíli měli domácí i několik standardních situací.

„Bylo to hodně náročné, protože jsme dělali zbytečně moc faulů," mrzelo Miklíka. „Žádný obránce si nepřeje pořád jen odkopávat a vracet se," doplnil čtyřiadvacetiletý fotbalista.

Zajímavostí utkání bylo, že se proti sobě potkaly jediné dva celky v celé skupině, které ještě neremizovaly. Sám Miklík se tomuto zjištění divil. „Většina našich zápasů byla o gól, párkrát jsme vyhráli, párkrát prohráli," počítal.

Holešov tak potvrdil svou velmi dobrou formu, na kterou by rád v dalších zápasech navázal. A jaký je cíl tohoto týmu pro zbytek sezony? „Jde nám to, jsme spokojení. Řekli jsme si, že chceme být do pátého místa," uzavřel Miklík.

DANIEL FEKETS