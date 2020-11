Opanují I.B. třídu skupiny B. Fotbalisté Chropyně o postup do nejvyšší soutěže usilují i zásluhou hrajícího trenéra Tomáše Josla, jenž do krajské soutěže přináší prvky, na které někteří jeho svěřenci nebyli zvyklí.

Ilustrační foto | Foto: Vítek Šmahel

„I zásluhou pana majitele se to snažíme mít nastavené tak, aby hráči na každý trénink měli připravené suplementace, ovoce a bylo to téměř jako u profesionálů. Na celou záležitost nejprve koukali vtipně. Myslím si však, že si na to zvykli. Kluci by se mohli dostat na vyšší úroveň,“ věří bývalý prvoligový obránce.