Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „Náš výkon ovlivnily absence pěti hráčů. Povinnosti ve Slovácku měli Šumulikoski, Jeleček a Skřivan, v týdnu se navíc zranil Ohnutek a nebyl ani Vykoukal. Bohužel se ještě Marián Švrček po cestě na zápas vyboural, takže do pole jsem musel nejenom já, ale i náhradní gólman Pfeffer. Sestava byla slátaná, ale na to se nechci v žádném případě vymlouvat. Myslím, že jsme i tak podali slušný výkon. Diváci viděli oboustranně dobrý fotbal. Bojkovice hrály slušně, my jsme asi měli o něco víc šancí. Mrzí mě, že jsme dvakrát neudrželi vedení. Nechci z toho ale dělat tragédii. Soupeř bojoval, možná si zasloužil vyrovnat, Penalty už jsou loterie. Že jsem dal gól i já? Spíš mě štve, že jsem si natrhl sval a musel o poločase střídat.“

Martin Liška, trenér Bojkovic: „Nám taky chyběli čtyři hráči, takže s námi jeli i tři dorostenci. Dva body samozřejmě bereme, protože Osvětimany jsou mužstvo ze špice tabulky a doma skoro neztrácejí. V prvním poločase byli domácí lepší. Do vedení šli po diskutabilní penaltě. Po ní se bohužel naši hráči soustředili pouze na diskuze s rozhodčím, takže naše hra neměla skoro žádné parametry. Několikrát nás podržel gólman Urbánek. Až po přestávce jsme konečně přestali komentovat výroky sudího a soustředili se jenom na hru. Postupem času jsme se víc a víc dostávali do koncovky. Soupeř možná trochu fyzicky odpadl. V rychlém sledu padly tři góly. Nám se nejprve podařilo vyrovnat, po dalších neproměněných šancích jsme inkasovali branku z brejku. Naštěstí jsme výsledek dokázali brzy srovnat. Závěr byl nervózní, ve zbytku utkání mohly dát branku oba týmy. Remíza je podle mě zasloužená, penalty už jsou loterie. Minule nám nevyšly, teď jsme jsme zvládli. Jsme spokojení s tím, že jsme neprohráli a urvali bod navíc, což je fajn.“

Branky: 16. Pavel Němčický z penalty, 75. Ondřej Zýbal - 72. Vojtěch Dolina, 79. Adam Kundrata. Rozhodčí: Štipčák. Diváci: 230.

HLUK – ÚJEZDEC 7:2 (2:0)

Martin Dostal, sekretář Hluku: „Hosté přijeli povzbuzení šesti body, které získali v posledních dvou zápasech, a také asi chtěli odčinit porážku na domácí půdě v rámci Korona cupu. Začali s obranou taktikou a nakopávanými míči s úmyslem proměnit nějaký brejk. Přišla však 18. minuta a Kukla napřáhl z pětadvaceti metrů a míč podklouzl brankáři Pochylému pod tělem. Ve 31. minutě předvedl své sólo Tomáš Martiš, kdy v pokutovém území udělal dvě kličky hostujícím obráncům a nezadržitelně skóroval. Hosté měli jednu povedenou akci, když hlavička šla těsně vedle. Ve druhém poločase začaly padat branky. V 53. minutě Tomáš Martiš prošel obranou hostů a ač faulován, dal třetí naši branku. V 58. minutě dostal stejný hráč pěkný míč za obranu od Sopůška a nezadržitelně si připsal hattrick. Potom se ke slovu dostali hosté. V 66. minutě Lekeš využil naší nepřesnosti a dal gól. Přišla 68. minuta a Sopůšek výstavní střelou z 25 metrů k tyči zvýšil na 5:1. V 76. minutě se po rohu prosadil Kobzinek, jak jinak, než hlavou a snížil na 5:2. To však nebylo ještě všechno. Po rohu Kročil zvýšil v 79. minutě na 6:2 a v 87. minutě rychlonohý Zelinka utekl obraně a určil stav na 7:2. Bylo to zasloužené vítězství, protože jsme soupeře fotbalově přehráli.“

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Skóre odpovídá tomu, co se odehrávalo na hřišti. Domácí nás jasně přejeli, my jsme si ani neškrtli. I když nám chyběl Broňa Červenka, tak i s ním v sestavě bychom to měli složité. Hluk společně s Osvětimany a Bojkovice patří k favoritům soutěže, společně si to rozdají o první místo. My na debakl rychle potřebujeme zapomenout. Nyní nás čeká pět domácích zápasů v řadě, ve kterých chceme získat co nejvíce bodů.“

Branky: 31., 53. a 58. Tomáš Martiš, 18. Martin Kukla, 68. Roman Sopůšek, 79. Jaroslav Kročil, 87. Adam Zelinka - 66. Filip Lekeš, 76. Miroslav Kobzinek. Rozhodčí: Prokůpek. Diváci: 123.

ŠUMICE – NEDACHLEBICE 2:3 (0:3)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Hosté byli lepší v prvním poločase, my zase ve druhém. Nedachlebice utkání rozhodly standardními situacemi, po kterých daly všechny góly. Ale vedení si zasloužily, protože měly herně navrch. My jsme začali výsledek honit až po přestávce. Snížili jsme a nakonec mohli i srovnat, ale zápas se nám ani přes zvýšené úsilí nepodařilo dotáhnout do penaltového rozstřelu. Hosté ke konci hráli v deseti, takže jsem věřil, že utkání můžeme zvrátit, ale Nedachlebice mají zkušené mužstvo, v soutěži hrají dlouho, takže konec i v deseti zvládli.“

Miroslav Bednařík, trenér Nedachlebic: „Po velmi kvalitním výkonu v prvním poločase a vedení 3:0 se mohlo zdát, že druhých 45 minut bude pro nás pouze formalitou. Domácí však nesouhlasili. Neměli co ztratit a pořádně se do nás zakousli. Vyloučení Kováče v 73. minutě jim dodalo další sílu. Dobře hrají René Kafka si vytvořil několik dobrých příležitostí, kdy mohl zápas uklidnit dříve, ale nestalo se a my byli v obavách o tři body až do poslední minuty.“

Branky: 71. Stanislav Pilka, 80. Jan Žampach - 28. Tomáš Pisklák, 32. Filip Brzica, 36. Ondřej Šuranský. Rozhodčí: Bernatík. Červená karta: 73. Kováč (Nedachlebice). Diváci: 208.

FRYŠTÁK – ZLECHOV 4:0 (1:0)

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Další zápas nebyl pro Fryšták vůbec snadný. Po několika porážkách bylo nutné vyhrát, navíc se mužstvo muselo ještě vypořádat s vědomím, že téměř po roce byl nominován jako hlavní rozhodčí pan Štěpánek, po jehož posledním rozhodování před rokem byli v dlouhém disciplinárním trestu dva naši hráči. Oba úkoly zvládlo naše mužstvo na podtrženou jedničku. Do útoku se postavil po odmlce strávené na pozici krajního obránce Tomáš Chudý a troufnu si napsat, že byl opravdu žolíkem. Většinu soubojů s obránci Zlechova vyhrával a dělal hostům velké potíže. Zlechov vedený ještě nedávno ligovým trenérem Kameníkem držel hru s našim mužstvem jen prvních dvacet minut. Fryšták v druhé části prvního poločasu svého soupeře zatlačil, Vavrušou trefil břevno. Blízko gólu byl Kolář nebo Hřebačka. Až ve 36. minutě Fryšták otevřel skóre po dlouhém obléhání velkého vápna brankou Sklenáře. Pro Zlechov byla přestávka možností odpočinout si od tlaku domácích. Jenže výkon hostů ve druhém poločase zlepšení vůbec nepřinesl. Naopak Fryšták diktoval tempo i hru a byl odměněn taky zvyšujícím se skóre. V 56. minutě stačily tři rychlé narážečky mezi Hřebačkou a Sklenářem a první jmenovaný poslal míč za bezmocného brankáře Zlechova. V 76. minutě dostal míč na malé vápno osamocený Vavruša a hlavou dal na 3:0. Zlechov úplně odpadl a v 80. minutě dostal další gól z kopačky Hřebačky. Od většího přídělu ho ještě zachránil v závěru několikrát brankář, když zlikvidoval sólový nájezd Okonkwa i Vavruši a další střelecké příležitosti domácích. Fryštácké áčko si zhluboka oddechlo a završilo vítěznou neděli všech fryštáckých mužstev.“

Branky: 56. a 80. Jan Hřebačka, 36. David Sklenář, 76. Marek Vavruša. Rozhodčí: Štěpánek. Diváci: 123.

BUCHLOVICE – TĚŠNOVICE 4:2 (3:1)

Josef Křiva, sekretář Buchlovic: „Jsme spokojení s předvedenou hrou i výsledkem. Prvních patnáct minut byl ale soupeř lepší, ale žádnou velkou tutovku neměl. Soupeř byl kvalitní, kombinačně zdatný, ale měl pomalejší kraje, čehož jsme využili. Měli jsme smrtící útoky po stranách a zaslouženě zvítězili. Začátek byl ale pro nás krušný. Chvíli nám trvalo, než jsme se rozkoukali. Z naší strany to bylo v úvodu docela vlažné, čehož zkušení hosté využili hned ve 3. minutě, kdy se po dlouhém asi šedesátimetrovém nákopu gólmana a zaváhání našeho krajního beka, který podskočil míč, prosil Mršťák. Hosté měli dál převahu. My jsme se osmělili až po čtvrt hodině a konečně začali hrát po křídlech. Vyrovnání přišlo ve 28. minutě, kdy akci Belanta a Davida Křiva zakončil dorážející Janků. Tentýž hráč pak za dvě minuty utekl po levé straně a Hromada propálil těšnovického gólmana podruhé. Pak šel zase Janků sám zprava na gólmana. Jeho rána se od tyče a břevna odrazila bohužel do autu. Následně měl druhou velkou šanci Hromada, jehož vychytal hostující gólman. Míč během dvou minut dvakrát skončil na tyči. Po přihrávce Janků pak střílel Hromada, gólman jeho pokus vytáhl bravurně na roh. Po další Hromadově akci se hlavou do prázdné branky trefil Křiva a bylo to 3:, což bylo myslím rozhodující. Třicet minut jsme opravdu hráli výborný fotbal. Druhá půle byla oboustranně taková nijaká. Oba týmy spíše vyčkávaly a jenom nakopávaly balony dopředu. Moc šancí ale nebylo. Jenom Janků si sběhl za obranu, jeho střelu brankář vytáhl na roh. Těšnovice se snažili utkání zdramatizovat, a i když byly herně lepší, hrály jenom po šestnáctku. Do vápna jsme je moc nepouštěli. V 83. minutě Belant po akci Hromady z velkého vápna placírkou uklidil míč k tyči a bylo hotovo. Hosté dokázali výsledek v nastaveném čase zkorigovat, když penaltu nařízenou za faul brankáře proměnil Bernatík.“

Branky: 28. Michal Janků, 30. Miroslav Hromada, 44. David Křiva, 83. Lukáš Belant - 3. Josef Mršťák, 91. Michal Bernatík z penalty. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 255.

KORYČANY – DOLNÍ NĚMČÍ 2:0 (2:0)

Jiří Vybíral, předseda klubu FC Koryčany: „O výsledku utkání rozhodl již první poločas. Už v první minutě zápasu využil zaváhání hostujícího gólmana Kaňa a poslal domácí do vedení. Od osmé minuty hráli hosté v oslabení. Vyloučení hostujícího gólmana znamenalo o jednoho hráče méně v poli. Domácí toho využili a ve 39. minutě křížnou střelou Posolda zvýšil na 2:0. Ve druhém poločase byla obrana hostí pozorná a navýšení skóre pro domácí již nedovolila. Za zmínku stojí šance domácího Ryšky z 68. minuty. Po centru hlavičkoval pod břevno nicméně pozorný Kvasnička střelu vytáhl na roh. Nutno uznat, že oslabení hosté nic nevzdávali a bojovali až do závěrečného hvizdu rozhodčího.“

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „Největší problém byl v tom, že jsme dostali gól hned ve dvacáté sekundě po chybě brankáře, který byl už v 6. minutě právem vyloučený za hru rukou mimo šestnáctku. Do branky musel gólman dorostu, který ale nezklamal. Předvedli jsme špatný fotbal. Z naší strany to nebylo ono . V oslabení jsme se trápili a ještě do přestávky inkasovali druhý gól. Po přestávce jsme se trochu zlepšili, vypracovali si asi dvě nebo tři tutovky. Bohužel nás zlomil začátek. Pak už jsme to měli těžké.“

Branky: 1. Dominik Kaňa, 35. Petr Posolda. Rozhodčí: Ruman. Červená karta: 6. Radek Kadlček (Dolní Němčí). Diváci: 105.

KUNOVICE – NIVNICE ODLOŽENO KVŮLI KARANTÉNĚ HOSTŮ NA 14. LISTOPADU.