„Přijeli jsme na půdu silného soupeře, který v kádru má zkušené chlapy a omladinu z Olomouce. Říkali jsme si, že můžeme překvapit. Bohužel jsme nakonec prohráli, tři body získali domácí," mrzelo hlavního trenéra Holešova Martina Malíka.

Úvodní poločas zápasu však hostům vyšel. „Myslím, že doposud byl tím nejlepším v ročníku. Nebylo to vůbec špatné. Dokázali jsme si pořádně přihrát, ustát tlak soupeře," pochvaloval si Malík. Lodivoda mužstva z Kroměřížska však mrzela fáze ve druhé půli.

„Zase jsme tam měli nějakých 20 minut, kdy jsme k soupeři pozdě přistupovali, neobsazovali ho, nepomáhali si. Výsledkem bylo vyběhnutí gólmana, který to z mého pohledu měl dál a nemusel do toho chodit. Situace by vypadala jinak. Soupeře chytl, domácí penaltu zužitkoval," pronesl smutným hlasem Malík.

Před utkáním proti HFK Olomouci provedl změny v sestavě. „Jadrníček nehrál jako tradičně na ofenzivním záložníkovi, nýbrž byl defenzivní střeďák. Úlohu si splnil dobře," chválil 19letého fotbalistu.

Holešov po návratu do divize získal dva body za dvě remízy, momentálně disponuje skóre 1:3. Po čtyřech odehraných kolech se ocitá na předposledním místě před Strání. „Bohužel nás pořád trápí zakončení, chybí nám branky. S tímhle se pereme čtvrtý zápas. Musíme to zlepšit, do ofenzívy přidat něco dalšího," má jasno Martin Malík.

Příchod posil však už pravděpodobně nečeká. „Hotoví hráči, kteří dokážou dát finální přihrávku, se shání těžko. O kontakty se snažíme, realizovatelné to už ale patrně nebude," je smířený trenér Holešova.

Jeho svěřenci v sobotu od 16.00 hodin přivítají sedmý Šumperk.

Divize E, 5. kolo

1.HFK Olomouc – SFK ELKO Holešov 1:0 (0:0)

Branky: 71. Bernatík z pen. Rozhodčí: Švehla – Macrineanu, Svoboda. ŽK: Nemergut, Kotůlek – Paštěka, Janalík, Čep. Diváci: 80.

HFK Olomouc: Machalický – Černý, Židek, Nováček (89. Bohanos), Laštůvka (78. Repček), Kašpárek, Vyskočil (55. Bernatík), Pavelka, Kotůlek, Stoklasa (46. Červenka), Nemergut (78. Novotný). Trenér: Alexander Bokij.

Holešov: Janalík – Sklenář, Matulík (52. Uličný), Charuza, Čep, Zapletal, Paštěka, Křenek (86. Pospíšil), Osmolovskij, Jadrníček (86. Daďa), Očadlík (72. Zakopal). Trenér: Martin Malík.