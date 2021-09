Ještě do poločasu se prosadil debutant v mužstvu Holešova David Chuda, jeho trefa se dostavila pět minut před koncem úvodní půle. Domácí se po změně stran dočkali vedení, které zařídil Jadrníček. Všechovice po hodině hry vyrovnali z pokutového kopu.

Úvod utkání nasvědčoval tomu, že body získá hostující favorit. Už v šestnácté minutě se díky Oravovi dostal do vedení a pomýšlel na tři body. Na ty ale musel zapomenout.

Trvalo to sedm zápasů. Nakonec se ale v pravý čas dočkali. Fotbalisté Holešova v sedmém zápase po návratu do Divize E zvítězili, na domácím hřišti porazili favorizované Všechovice 3:2. Soupeř přitom před zápasem byl na druhém místě.

