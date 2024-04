/FOTOGALERIE a VIDEO/ Na jaře stále stoprocentní! Již na čtvrtou výhru v odvetné části dosáhli o víkendovém 20. kole divize E fotbalisté Holešova, když tentokráte vyplenili tvrz Kostelce na Hané (4:2). „Kluci mají formu a i štěstí dohromady. Je skvělé, že se nám podaří vyhrát i zápas, který není z naší strany ideální,“ pousmál se kouč Holešova Alois Skácel.

Fotbalisté Holešova zvítězili v Kostelci na Hané 4:2. | Video: Fekets Daniel

Přestože se jednalo o opticky vyrovnané utkání, ve kterém byl domácí Kostelec dokonce i mírně aktivnější, efektivita patřila hostům. „Odmakali jsme to," oddechl si holešovský trenér Alois Skácel.

Už od úvodu utkání bylo jasné, že oba týmy to kvůli místy až tropickému počasí nebudou mít jednoduché. Z ojedinělé akce se Holešov dostal do vedení už ve 20. minutě, kdy přihrávku spoluhráče dorazil do branky Jakub Mlčák. O jedenáct minut později ale srovnal Karel Fajstl a do kabin se tak šlo za stavu 1:1.

Také ve druhém dějství pomohla Holešovu úvodní branka, kterou měl na svědomí Tomáš Uhřík. Na rozdíl dvou gólů zvyšoval nikým nehlídaný stoper Simon Daněk, což trenéra Kostelce Lubomíra Keluce pořádně rozohnilo: „Borec se odrazí, čtyři na něj hledí jako na televizi. Takhle nikdy nemůžeme vyhrát.“

Na náskok hostů reagoval deset minut před koncem parádním gólem Lukáš Závodný. V poslední akci utkání pak zpečetil holešovskou výhru střídající Ondřej Otepka. Holešov tak zvítězil 4:2.

„Výsledek byl lepší než předvedená hra. Máme štěstí, že proměníme šance, ale ten výkon, hlavně tedy v prvním poločase, byl slabý. Nestačil na to, abychom byli lepší než soupeř,“ vracel se Skácel k úvodnímu dějství.

„Druhý poločas byl trošku lepší, ale důležité bylo, i když soupeř hrál dobře, že jsme to uhráli díky vstřeleným brankám. Důležitá byla i obětavost našich hráčů, která byla lepší než herní stránka,“ pokračoval zkušený stratég.

Holešov tak dokázal navázat na předešlé jarní výhry. Minulý týden doma porazil Vsetín 2:1, předtím uspěl 3:1 v Rýmařově a zkraje března oslavil jednoznačnou výhru 4:0 v Novém Jičíně. „Cenné tři body z venku. Kostelec má dobré výsledky a oproti podzimu se výrazně zlepšil,“ chválil Skácel.

To Kostelec na Hané je v daleko složitější situaci. V tabulce Divize skupiny E se sice pohybuje na zdánlivě komfortním devátém místě, jeho náskok na předposlední Nový Jičín ale činí jen šest bodů. „Musíme změnit přístup ohledně bránění. Dostáváme branky, které nedostávají ani kluci z okresního přeboru,“ kroutil hlavou Keluc.

Trenér Kostelce však není spokojen ani s produktivitou. „Co nedáme, to je taky unikátní. Jdeme čtyři na dva a v podstatě nevyužijeme situace do prázdné brány. To je příčina, proč nebodujeme. A nebodujeme zaslouženě,“ doplnil.

V dalším kole narazí Kostelec na Hané na lídra skupiny ze Strání, Holešov naopak přivítá jedenácté Všechovice.

Zdroj: Fekets Daniel

KOSTELEC N. H. - HOLEŠOV 2:4 (1:1)

Branky: 31. Fajst, 83. Závodný – 20. Mlčák, 53. Uhřík, 77. Daněk, 90. Otépka. Rozhodčí: Štipčák, 265 diváků.

