Slavičín ovládl první půl hodinu hry, ve které si vypracoval dvougólový náskok. Nejprve v 9. minutě otevřel skóre střelou z pár metrů Juřica, na něhož navázal za dvacet minut kapitán Školník poté, co vybojoval míč a sám jej poslal na bližší tyč Janalíkovy brány.

„Vstup do zápasu byl pro mužstvo uklidňující a zároveň to byl asi rozhodující moment. Škoda bylo, že hned vzápětí soupeř snížil, stejně tak vstup do druhé půle byl od nás špatný,“ ukázal trenér Slavičína Slončík na události, které následovaly po trefě na 2:0.

To totiž hosty vrátil do hry téměř ihned po rozehrání Křenek, jenž umístil svou hlavičku přesně k pravé tyči. A i když i nadále byli domácí o něco lepší, útočník Holešova mohl do pauzy klidně srovnat. Po centru Paštěky ovšem sám před brankou nedokázal míč trefit ideálně.

Gólman Vypusťák měl nejvíce práce po změně stran. Dvakrát se na něj řítili osamocení protihráči, ovšem jak proti Pavelkovi, tak proti Křenkovi dokázal zasáhnout a podržel svůj tým.

„Byly to momenty po zbytečných ztrátách nebo nedohodě. Naštěstí nás Standa podržel, posléze jsme přeskupily řady a už se hra uklidnila,“ řekl Petr Slončík.

Po možnostech Holešova už hráli jen domácí. Dvakrát sice mířili do břevna, nejprve Jakubowicz a po něm Juřica, v 83. minutě dal ale svou trefou definitivum na vítězství TVD svým druhým gólem kapitán Školník.

„Věděli jsme, že jsme přijeli k soupeři, který je zkušený. Měli rychlejší přechod, dříve dostupovali hráče, to nám chybělo. Za stavu 2:1 jsme měli dvě velké šance na vyrovnání. Dost vyložených možností jsme neproměnili, každopádně soupeř byl zkušenější, na míči byl pevnější. Celkově jsme ale neodehráli špatný zápas, máme se z čeho poučit, zároveň však našich dobrých momentů tam bylo také hodně,“ pověděl kouč Holešova Martin Malík, jehož celek si tak otestoval úroveň divize, do které se vrací po čtyřech letech.

Předkolo MOL Cupu -

FC TVD SLAVIČÍN – SFK ELKO HOLEŠOV 3:1 (2:1)

Branky: 10. Juřica, 28. a 83. Školník – 29. Křenek.

Rozhodčí: Šimoník – Svoboda, Vlk

Žluté karty: Kocián – Pavelka

Diváci: 150

Slavičín: Vypusťák – Škubník, Staněk (62. Šebák), Kocián, Fojtů (46. Žůrek), Goňa, Školník (C), Jakubowicz, Kalus (75. Zvoníček), Juřica (83. Šťastný), Švach (62. Šmotek). Trenér: Petr Slončík.

Holešov: Janalík – Charuza (C), Čep (85. Pecha), Paštěka, Miklík – Zakopal (71. Dušek), Pavelka (71. Olša), Očadlík (80. Daďa), Zapletal, Jadrníček – Křenek. Trenér: Martin Malík.

Autor: Jakub Kudláč