„Oproti předchozím zápasům jsme předvedli lepší bojovnost i nasazení. V obou poločasech jsme měli patnáctiminutovou pasáž, kdy jsme si opravdu vytvořili tlak a byli na soupeřově půlce. Třikrát jsme to však buď dokopli do soupeře nebo ještě nahrávali zpátky," shrnul Malík neúspěšné střetnutí proti aktuálně čtvrtému týmu soutěže.

„Štěstí se nám bohužel vyhýbá velký obloukem, nedokážeme to dotlačit do branky. Za stavu 0:2 jsme dokonce měli penaltu, kterou jsme rovněž nedali," přibližuje kouč Holešova.

Mužstvo z Kroměřížska proti Šumperku postrádalo důležité členy sestavy, do příštího kola by se však marodka mohla vyprázdnit. „Věřím, že se nám podaří vyhrát zápas a chytneme se."

O jednoho hráče z Holešova se však Martin Malík nebude moci opřít až do konce podzimní části –⁠ Patrika Polomíka. „Ukazuje se, že jeho absence je pro nás hodně citelná. Kopal standardky, rohy, jednalo se o nebezpečné střílené míče. Myslím, že by nám to do určité míry rozhodně pomohlo," domnívá se Malík.

Divize E, 6. kolo

SFK ELKO Holešov – FK Šumperk 0:2 (0:1)

Branky: 37. Linet, 81. Musílek