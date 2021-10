Holešov je po postupu naopak na předposlední pozici. „Šest bodů je málo. Zápasy postrádají dynamiku. Musíme se více rvát o míč i body. Nedostáváme se do utkání, jak bychom chtěli. Prohráváme 0:1 či 0:2, pak už je těžké zápasy otáčet. Je třeba zapracovat na hře," velí Malík.

Slavičínu letošní sezona nevychází, po devíti zápasech se nachází na dvanáctém místě. Získal pouze osm bodů. „I když mu odešli nějací hráči, tak určitě nepatří ke spodním příčkám tabulky. Prokázal to i proti nám, kdy měl více ze hry, měl dobrý pohyb. Má minimálně na střed tabulky."

„Dostali jsme se do vedení. Brankář, který zavinil penaltu, ji poté navíc dokázal chytit," poukázal Malík na konec úvodního poločasu. „Hra od nás vypadala jinak než v Přerově. Bohužel jsme si nakonec nechali dát branku, když se míč odrazil od břevna a nikdo z našich ho nedobíhal. Byla to chyba. Zápas jsme měli vyhrát," mrzí lodivoda domácí lavičky.

Před začátkem sezony by tento bod možná brali. Tentokrát je však pro fotbalisty Holešova málo. Svěřenci Martina Malíka proti Slavičínu remizovali 1:1, po poločase vedli 1:0. Ztrátu na aktuálně dvanácté mužstvo Divize E tak nestáhli.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.