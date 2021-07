Holešov pomýšlí na střed tabulky. Nováčka divize trápí nedostatek středopolařů

Necelé tři týdny zbývají fotbalistům Holešova do obnovené premiéry v divizi. Svěřenci Martina Malíka se na čtvrtou nejvyšší soutěž naposledy připravovali v sobotu, kdy před vlastními fanoušky přehráli zlínské mladíky do 18 let 5:2. „Ukázali jsme zkušenosti. Na druhou stranu mladší hráči předvedli svoji kvalitu, pěkně si to dávali. Kolikrát jsme měli problém doplňovat a dostupovat hráče,“ zmínil lodivod holešovské lavičky.

Fotbalisté Holešova (v bílých dresech) v sobotu porazili zlínské mladíky 5:2. Kádr na novou sezonu ještě uzavřený není. | Foto: Deník/Radek Štohl

Případné nedostatky bude moci do detailu studovat. Díky Fastavu, který si utkání natáčel. „Soupeře jsme poprosili o záznam, abychom utkání mohli rozebírat. Nějaké věci, které jsme si zkoušeli na tréninku, se nám podařily. Samozřejmě je ale co ještě vylepšovat,“ uvědomuje si Malík směrem k nadcházejícímu ročníku. Ještě v polovině uplynulého měsíce se v Holešově přitom chystali na pátou sezonu v řadě v krajském přeboru. Odhlášení Brumova z divize a odřeknutí Luhačovic naopak znamená druhou sezonu klubu v této soutěži. „Někteří hráči už v ní nastupovali, mají tak určité návyky a zkušenosti. Doufám, že uhrajeme více bodů než naposledy a pro ostatní týmy budeme kvalitním soupeřem,“ přeje si Martin Malík, který Holešov už trénoval ve zmíněné sezoně 2016/2017. Před 155 lety zavlekli pruští vojáci do Brna choleru. Od nemoci ulevila izolace Přečíst článek › Mužstvo z Kroměřížska před čtyřmi lety získalo 31 bodů, na záchranu po 30 kolech to tehdy nestačilo. Hrozbu sestupu nyní budou chtít co nejdříve zažehnat. „Když budeme hrát kolem prostředku, možná těsně pod půlkou, tak to pro nás bude docela přijatelné. Pokud v divizi setrváme delší dobu, tak bychom chtěli hrát horní polovinu tabulky,“ má jasno. Minimálně v úvodní polovině sezony se Holešov bude muset obejít bez Patrika Polomíka, který se zraněným kolenem vynechá minimálně půl roku. „Když Patrik nastoupil, tak to šlo poznat, ze své strany byl pro soupeře nepříjemný,“ zdůraznil Malík důležitost 25letého borce. „Celkově se potýkáme s nedostatkem krajáků. Situace tak není úplně taková, jaká by měla být. Budeme se však muset s tím poprat,“ uzavírá Martin Malík, jenž by si mužstvo ještě přál posílit o dva zkušené hráče. Mezi nimi také jednoho středopolaře. Fotbalisté Holešova jsou opět divizní a lákají posily! Opora se zranila Přečíst článek › Holešov už tuto neděli čeká první velký test – v rámci předkola Mol Cupu zavítá na půdu Slavičína, tedy jednoho ze třinácti soupeřů divize E.

