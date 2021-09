Holešov na půdě Přerova inkasoval pětkrát

Narazili na pořádně kvalitního soupeře, jednoho z elitních týmů Divize E. Fotbalisté Holešově to v neděli odpoledne na hřišti Přerova poznali na svoji kůži, v 9. kole prohráli 2:5. „V prvním poločase jsme předvedli špatný výkon – nedali jsme si pořádně přihrávku, abychom se dostali před branku soupeře. Navíc už ve čtvrté minutě jsme inkasovali, kdy jsme si to nechali spadnout a hráč domácích to už pouze dorážel,“ viděl příčiny porážky hlavní trenér Holešova Martin Malík.

Fotbalisté Holešova (v bílých dresech). Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Štohl

Jeho svěřenci ve druhém poločase zabrali, za stavu 2:4 se nadechovali k vyrovnání. „Ještě jsme měli šanci na kontaktní gól, dostali jsme však pátou branku a už to byla konečná. Soupeř zaslouženě vyhrál. Mohl zvítězit i výraznějším rozdílem,“ pogratuloval Přerovu lodivod nováčka soutěže. Zatímco Holešov na začátku nového ročníku čtvrté nejvyšší soutěže trápila produktivita, tak v posledních týdnech se vylepšila – v uplynulých dvou zápasech vstřelil pět branek. „Na druhou stranu ale zase ty branky dostáváme,“ připomněl Malík sedm inkasovaných gólů. OBRAZEM: Divizním Skašticím to venku nejde, padli i ve Vsetíně Přečíst článek › „Dostat pět branek v jednom utkání je hodně, oba zápasy se však nedají srovnat. Minule jsme hráli tak, jak jsme si to představovali, dnes soupeř vynikal v přechodové fázi.“ Holešov o další body bude usilovat příští sobotu, na domácím hřišti přivítá Slavičín, který se nachází až na 12. místě tabulky. „Určitě jsme takové postavení nečekali. Ještě před sezonou jsme s ním hráli v domácím poháru. I když jsme prohráli, tak jsme odehráli velice kvalitní zápas. Jsem zvědavý, s čím přijedou,“ uzavírá Martin Malík. Divize E, 9. kolo 1. FC Viktorie Přerov – SFK ELKO Holešov 5:2 (3:1) Branky: 5. Mirvald, 39. Kocian, 40. Repček, 65. Koryčan, 88. Zimčík – 44. Chuda, 70. Osmoolovskij Holešov: Janalík – Sklenář, Charuza (K), Čep (46. Očadlík), Paštěka, Křenek (87. Daďa), Osmolovskij, Chuda (74. Zakopal), Radrníček, Miklík, Dušek (74. Pospíšilík



