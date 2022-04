„Před dvěma týdny ve Bzenci jsem inkasoval smolný gól, tady to zase vyšlo. Snad na to v příštích kolech navážu a klukům pomohu k dalším bodům,“ přeje si opora posledního týmu divize E.

Holešovský odchovanec, jenž v kariéře prošel mládeží Zlína, Hulínem, Kroměříží a Tovačovem, dal o sobě vědět už v prvním poločase, kdy parádně lapil domácímu stoperovi Palíkovi penaltu.

Další skvělé zákroky vytáhl Janalík po změně stran, kdy sice jednou inkasoval, ale pak spoluhráče v těžkých chvílích podržel a nastartoval je k obratu.

„Měl jsem sice hodně práce, ale ono je to mnohdy lepší než kdyby tam člověk jenom stál a v tom větru mrzl,“ vykládal.

Hostující brankář se vytáhl za nepříznivého stavu 0:1, když vychytal Spáčila i Leskovjana, další šance neproměnili Gago s Horňákem.

„Kdybychom dostali druhý gól, tak je po zápase,“ ví dobře. „Už bychom neměli dost morálních sil na to výsledek zvrátit, se zápasem něco udělat. Ale takto jsme pořád žili a pak nám to tam dvakrát ze vzduchu spadlo. Je to super,“ radoval.

Podívejte se: Holešov díky skvělému brankáři Janalíkovi otočil duel ve Strání

Vyrovnání zařídil Vasiljev, jemuž míč na hlavu parádně posadil výtečně hrající Ukrajinec Semenyna. Obrat dokončil po centru z levé strany nepokrytý středopolař Pavelka. „Byli jsme šťastnější, ale výhru jsme potřebovali. Snad nás nakopne dál,“ doufá.

Holešov sice zvládl jednu důležitou záchranářskou bitvu, ale boj o udržení divize zdaleka nekončí. Vždyť parta kouče Malíka dál zůstává poslední.

„Další mančafty jsou odskočené,“ štve gólmana, který lituje především úvodní jarní ztráty. „Škoda minulého zápasu. Ve Bzenci jsme měli vyhrát a mohlo to být ještě lepší. Nyní ale půjdeme zápas od zápasu. Nachystáme se na HFK Olomouc a budeme kousat,“ slibuje.

Kroměříž zdolala Uherský Brod. Onda: Byli jsme jako Ježíšci, co nosí dárečky

Holešovští fotbalisté se mohou po zimní pauze opřít i o posily. Vedení klubu nepřivedlo jenom útočníka Kováře, ale třeba i Ukrajince Semenyna, který proti Strání podal výtečný výkon.

„Přišli kvalitní kluci, co dokáží podržet balon, rozhodnout zápas. Třeba Igor dal dva krásné centry, má výbornou kopací techniku. Na tuto soutěž je rozdílový hráč,“ míní. „Je dobře že se povedlo ho k nám dostat a pomáhá nám,“ doplňuje.

Ani zahraniční akvizice ale setrvání ve čtvrté nejvyšší soutěži Holešovu zatím nezaručí. „Holešov je pěkné město, máme dobré zázemí, divize tam patří,“ je přesvědčený Janalík.

Pokud bude v brance dál kouzlit, může to klapnout.