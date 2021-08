„Maličko jsme zaostávali. Když jsme odkopávali míče dopředu, tak je získal soupeř. Nedokázali jsme udržet balóny na noze,“ smutnil po utkání Malík.

„Nějakým způsobem jsme odolali, v prvním poločase jsme obdrželi „jen" jednu branku. Druhý poločas už z naší strany byl lepší, dokázali jsme si pořádně přihrát, vystřelit. Deset minut jsme soupeře zatlačili na polovinu, vytvářeli si šance. Střely však bohužel chodily vysoko nad. V těchto situacích v závěru by to mělo chodit mezi tři tyče, aby se dostavil větší tlak na soupeře. V zakončení nám to nakonec nevyšlo,“ shrnul neúspěšné šance Holešova Martin Malík.

Během úvodních dvou střetnutí nového ročníku divize tak jeho svěřenci disponují skórem 0:1. „V defenzívě máme kvalitu, soupeře dokážeme „odzbrojit" – a to buď tím, že vstoupíme do střely nebo akci soupeře přerušíme. Defenzíva vítězí nad ofenzívou. Doufám, že to do příští změníme. Budeme na tom pracovat," ujistil fanoušky mužstva lodivod holešovské lavičky.

V následujícím domácím utkání proti Strání (sobota 16.30 hodin) se však tým bude muset obejít bez střeďáka Davida Pavelky, který odstoupil už v prvním zápase proti Bzenci. „Trápí ho zranění třísla, vypadá to přibližně na měsíc až šest týdnů," přiblížil Malík.

Na lavičce přesto má záskok, který by Holešov mohl posunout. „Měli jsme tam mladé hráčce z Kroměříže jako Pospíšilík a Dušek. Do hry naskočili po hodině hry, přičemž se toho zhostili dobře. Uvidíme, zda v dalším střetnutí nenastoupí hned od začátku," zapřemýšlel Martin Malík.

Divize E, 3. kolo

FK Kozlovice – SFK ELKO Holešov 1:0 (1:0)

Branka: 37. Šrom

Rozhodčí: Poláček – Řezníček, Šimoník

Holešov: Janalík – Sklenář, Charuza (K), Čep, Paštěka, Zapletal, Zakopal (60. Pospíšilík), Křenek, Jadrníček, Milík, Očadlík (60. Dušek)