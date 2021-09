„Nějakým způsobem pokračuje stejný scénář, pořád se nemůžeme chytnout," mrzí hlavního trenéra Holešova Martina Malíka. „Před naší šestnáctkou jsme ve druhém poločase udělali dvě velké chyby, kdy jsme ztratili míč. Soupeř nás za to potrestal," smutní Malík.

Fotbalisté Holešova kromě chyb trápí také koncovka, za šest úvodních kol po návratu do divize vstřelili jedinou branku. „V ofenzívě nemůžeme najít správnou přihrávku, ulici. Když už se nám to podaří, tak to končí na prvním hráči. Nedokážeme najít nabíhajícího chlapa. Je to osudné," vidí příčiny slabé produktivity.

Holešov si divizi zahrál už v sezoně 2016/2017. Někteří jeho hráči si působení ve čtvrté nejvyšší soutěži ještě pamatují. „Někteří jsou pochopitelně noví, přišli mladí kluci. Asi si to ještě potřebuje sehrát. Dříve trénovali i v Olomouci, kvalitu mají. Nechce to zbrklost, neodkopávat míče, ale zvednout hlavu. U všeho jsme pozdě. Potřebujeme to doladit," plánuje Martin Malík.

Divize E, 7. kolo

FK Nové Sady – SFK ELKO Holešov 2:0 (0:0)

Branky: 54. Rus, 83. Ždánský

Holešov: Janalík - Sklenář, Uličný (68. Dušek), Charuza (K), Čep, Paštěka, Zapletal, Zakopal (75. Pospíšilík), Křenek (87. Daďa), Osmolovskij (75. Jadrníček), Miklík