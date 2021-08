Vrátili se do divize. A hned bodovali. Fotbalisté Holešova v prvním kole nového ročníku čtvrté nejvyšší soutěže na domácím hřišti remizovali s Bzencem 0:0.

Fotbalisté Holešova (v bílých dresech) ve svém kádru mají nové posily. Archivní foto. | Foto: Deník/Radek Štohl

„Šlo vidět, že to byl první zápas. Byli jsme nervózní, těžko si to dávali či naráželi tři čtyři plynulé přihrávky. Chvílemi jsme to nesmyslně dopředu kopali na nikoho,“ vyřkl na úvod hlavní trenér holešovské lavičky Martin Malík.