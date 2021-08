Chybělo opravdu kousek. Pouhých pár desítek vteřin. Fotbalisté Holešova však při obnovené premiéře v Divize E na první výhru stále čekají. V sobotním utkání doma pouze remizovali s mužstvem Strání 1:1, když o výhru přišli v 92. minutě utkání.

Fotbalisté Holešova (v bílých dresech). Ilustrační foto | Foto: Deník/Radek Štohl

„Je to krutá ztráta bodů. Útočníka soupeře jsme nechali zpracovat míč, nikdo tam nebyl. Dával si to pod sebe a nějak to dorazil. Když doma vedeme 1:0, tak se tohle nemůže stát,“ mrzelo hlavního trenéra holešovské lavičky Martina Malíka.