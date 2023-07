Příjemné starosti v podobě pohárového postupu si v sobotu nadělili divizní fotbalisté Holešova. V předkole Mol Cupu svěřenci trenéra Aloise Skácela nakonec díky dvěma trefám Uhříka vyřadili třetiligový Uherský Brod.

Divizní fotbalisté Holešova (v černo-bílém) ovládli předkolo Mol Cupu, doma si vyšlápli na Uherský Brod. | Foto: Deník/Martin Břenek

„Další duel, 1. kola, odehrajeme ve středu 9. srpna doma proti Novým Sadům,“ upřesnil trenér divizního Holešova.

Jeho tým byl po celý čas nebezpečnější a do přestávky šel do vedení po krásné kombinaci Jadrníčka, Gettlera a do prázdné brány zakončujícího Uhříka. „Bohužel i přes mé upozornění soupeř hned z prvního útoku potrestal naše zaváhání v obraně. Někteří kluci asi byli ještě myšlenkami v kabině,“ posteskl si trenér.

Broďané po porážce v prodloužení končí v MOL Cupu, Michalec odešel do Strání

O vítězi museli rozhodnout až nastavení, kdy o rozdílovou trefu se už po dvou minutách postaral opět Uhřík. „Parádní trefa. Generálka nám vyšla skvěle – jak výsledkově, tak herně. Už se to blížilo mé představě,“ pousmál se Skácel.

„Vyhráli jsme zaslouženě, byli jsme nebezpečnější a mohli dát více gólů. Šiška v bráně dodal naši defenzivě i celému týmu potřebný klid. Snad si pohodu přeneseme i do prvního sobotního mistráku s Novým Jičínem,“ dodal Alois Skácel.

SFK ELKO Holešov - Uherský Brod 2:1 v prodl. (1:0, 1:1)

Branky: 40. Uhřík, 92. Uhřík – 46. Bulko. Rozhodčí: Drozdy – Gasnárek, Štipčák.

SFK ELKO Holešov: Šiška – Hlobil (79. Pirkl), Uhřík, Daněk, Třasoň, Semenyna (120. Jurčík), Gettler (110. Zakopal), Pospíšilík, Kovář, Miklík, Jadrníček (105. Paštěka). Trenér: Alois Skácel

Uherský Brod: Somberg – Konečný, Škultéty, Maleňák (79. Straňák), Obdržálek (99. Kovařík), Martiš, Mančík (89. Kadlček), Bulko (110. Dubský), Leskovjan, Flasar, Michalec. Trenér: Zdeněk Šebesta.