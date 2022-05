Byl to právě jeho tým, který šel brzy do vedení. „Bohužel náš stoper se hned v úvodu zranil a my museli střídat, přeskládat sestavu. Výsledkem čehož byl hloupý gól,“ posteskl si kouč Slavičína Petr Slončík.

Jeho svěřenci se rychle vzpamatovali a Juřicou vyrovnali. Rozhodující moment ale přišel vzápětí. „Bylo to zbytečné vyloučení Petra Švacha po druhé žluté kartě a další gól z kategorie hloupých,“ zlobil se domácí trenér. „Po přestávce jsme chtěli vsadit na pevný obranný blok a brejky, místo toho přišel rychlý třetí gól a po dalším bylo po zápase,“ mávl rukou zklamaný trenér Petr Slončík.

Naopak Slavičín slavil zisk tří bodů znamenající téměř jistotu záchrany. „Rozhodlo naše lepší zakončení a vyloučení domácího kapitána, který neudržel nervy na uzdě. Stejně jako náš druhý gól do šatny. Po třetím gólu již neměl soupeř psychické síly na obrat,“ zhodnotil klání hrající trenér hostů.

„V defenzivě nejsme dobří celou sezonu a dnes se to opět projevilo. Máme pasáže, kdy je to celkem slušné, ale dostáváme hloupé góly. Navíc pořád lepíme sestavu,“ dodal domácí Petr Slončík.

SLAVIČÍN - SKAŠTICE 1:4 (1:2)

Branky: 41. Juřica - 13. a 61. Menšík, 45. a 46. Konečník. Rozhodčí: Bebenek, ČK: 43. P. Švach (Slavičín), 150 diváků.